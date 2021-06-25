Риск-премия – на минимумах с февраля
Сектор российских еврооблигаций: риск-премия – на минимумах с февраля. Вчера на рынках долларового долга ЕМ наблюдалось редкостное спокойствие: кривые крупнейших стран абсолютно не сдвинулись с места. Белорусские долларовые евробонды практически не отреагировали на введенные вчера ЕС санкции, ограничившие доступ республики на европейские рынки капитала. Впрочем, цены бумаг остаются на локальных минимумах.
Сектор ОФЗ: без изменений. Конъюнктура на рынке рублевого госдолга не меняется. В ценах ОФЗ ключевая ставка на уровне 6%, тогда как данные по инфляции за последние пару недель не показывают ее видимого ускорения. Кривая остается пологой – разница в доходности между 20-летней и однолетней бумагами составляет всего 100 б. п.
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