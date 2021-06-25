По итогам вчерашнего дня доходности по всей длине кривой ОФЗ снизились на 1–3 бп. Спреды на отрезках 2–10 лет и 5–10 лет не изменились, оставшись на уровне 61 бп и 31 бп соответственно. Стоит отметить 7-летний ОФЗ-26212 (YTM 6,9%), 8-летний ОФЗ-26224 (YTM 7,0%), 10-летний ОФЗ-26239 (YTM 7,2%) и 18-летний ОФЗ-26230 (YTM 7,2%), которые выросли в цене на 0,2 пп при снижении доходностей на 3 бп. Торговая активность осталась примерно на уровнях среды – оборот на МосБирже составил 21,2 млрд руб. Второй день подряд самая высокая активность наблюдалась в среднесрочных ОФЗ, на долю которых пришлось более трети дневного оборота. ОФЗ торговались наравне с аналогами EM, которые преимущественно немного снизились в доходности. 10-летний выпуск Бразилии опустился в доходности на 7 бп, 10-летние бенчмарки ЮАР и Польши – на 3 бп. В то же время доходность 10-летних бумаг Мексики выросла на 11 бп.