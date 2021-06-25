В последние месяцы ФРС находится в фокусе внимания, и я об этом уже немало писал. Американский регулятор проливает свет на то, какие активы в ближайшие два-три года будут пользоваться спросом у инвесторов и на что нужно обращать внимание профессиональным участникам рынка при ребалансировке портфелей. Инфляция на уровне 5% и ожидания, предполагающие ее дальнейшее ускорение, делают одни активы непригодными для инвестиций, а другие — очень привлекательными в плане доходности.

Одним из интересных для покупки активов в текущей ситуации стали инструменты рынка недвижимости. Темпы роста продаж новых домов уже достигли рекордных отметок, но в абсолютном значении пока не превысили уровней 2004-2005 года. Фундаментальная привлекательность рынка недвижимости обусловлена тем, что строительные компании не успевают удовлетворять спрос, который сформировался за последние 15 месяцев, из-за удорожания материалов, перебоев с поставками и нехватки рабочей силы. В результате, по данным Национальной ассоциации риелторов (NAR), 89% домов, которые были проданы в мае, ждали покупателей менее месяца. При сохранении спроса на том же уровне уже через два с половиной месяца в продаже не останется домов, тогда как в норме это случилось бы только через пять месяцев. В обозримом будущем темпы роста цен на недвижимость обновят максимумы с 2004-2005 года. Все это создает оптимальные условия для продолжения позитивного тренда на этом рынке до конца 2021-го.

После заседания ФРС рынок сам указал на актив, который в этом году временно отошел на второй план. Самую высокую доходность показали акции «роста», в основном представители технологического сектора. С 16-го по 21 июня они подорожали на 1,4%, хотя теоретически должны были войти в список аутсайдеров. Связано это с тем, что при ускорении инфляции повышается ключевая ставка, из которой состоит ставка дисконтирования. Если дисконтировать будущие денежные потоки, которые у акций «роста» максимальны по отношению к текущим потокам, стоимость компаний падает при повышении ставки дисконтирования. Вместе с тем важным компонентом роста будущих денежных потоков выступает инфляция, которая может компенсировать увеличение ставки дисконтирования. Результат пока формируется в пользу Nasdaq, который отставал по доходности от Dow Jones, S&P 500 и Russel 2000 с начала года по 21 июня. Мультипликаторы акций «роста» вновь подбираются к средним значениям, что возвратит интерес инвесторов к этим инструментам. В отчетности за второй квартал ИТ-компании традиционно зафиксируют максимальное по сравнению с другими секторами повышение выручки. Таким образом, по завершении сезона отчетов относительная стоимость акций «роста» может опуститься еще ниже. В этой связи возникает удачный момент для открытия позиций в ИТ-секторе с учетом приемлемого риск-профиля инвестора.

Кажущиеся сегодня перекупленными инструменты сектора недвижимости и акции «роста» способны сформировать существенную часть портфелей профессиональных участников рынка в ближайшие годы. Однако всегда стоит помнить о необходимости учитывать текущие веса в портфеле и принимать рациональное решение с учетом своего риск-профиля.



