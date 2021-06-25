Сомнения прошлой недели насчет «жесткости» позиции ФРС оказались довольно быстро забыты. По крайней мере доллар удержал позиции относительно валют G10 в пределах 91.5-92.0, но это не помешало вернуть аппетит к валютам развивающихся рынков. Возможно, также сказались дополнительные сомнения в устойчивости доллара после анонса межпартийного инфраструктурного плана в США, но этом уже вопрос 2п’21 после того как будут урегулированы очередные проблемы с достижением лимита по госдолгу в США (тема будет актуальна в июле-августе).

С начала недели рубль показывает средние (но для себя не плохие) результаты, прибавляя 0.9% с начала текущей недели, показав результат наравне с южноафриканским рандом (+1.0%). Однако он уступил преимущество бразильскому реалу (+3.6%) и мексиканскому песо (+3.3%). В последнем случае ситуация повторяет начало июня на локальном рынке – ожидания более жесткой процентной политики (и впоследствии повышение ставки Банком Мексики) усилили спекулятивную поддержку.

Несмотря на поддержку подорожавшей в преддверии встречи ОПЕК+ нефти (баррель Brent выше $75), на предстоящей неделе рубль может ослабить тренд укрепления и вновь устремиться 73.0 в паре USD/RUB. На наш взгляд аргументы относительно стандартны: окончание налогового периода в понедельник может вернуть внимание к ежедневным покупкам валюты со стороны Минфина (эквивалент 10.5 млрд руб./д.), а также усилить вес геополитической премии.