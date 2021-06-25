В отсутствие новостей инвесторы заняли выжидательную позицию
Новостной фон вчера был в целом нейтральным. Опубликованные в среду вечером, уже после закрытия торгов в Москве, данные по недельной инфляции не стали сенсацией, годовой рост цен продолжил ускоряться, и это уже в значительной степени отражено в ожиданиях рынка. Цены на нефть марки Brent отошли немного от пиков среды, но остаются вблизи 75 долл./барр. Рубль снова укрепился, так что в целом настрой инвесторов позитивный. Торговая активность на вторичном рынке оказалась немного выше, чем накануне, но в этот раз единой динамики не сложилось. Изменения доходностей по-прежнему минимальные, от минус 3 до плюс 3 б.п. Как это стало в последнее время привычным, основные обороты прошли на дальнем участке суверенной кривой. Одним из наиболее активно торговавшихся выпусков был десятилетний бенчмарк ОФЗ 26235, но его котировки почти не изменились. Также активно торговались ОФЗ 26230 с погашением в 2039 г., они прибавили за день 0,15% от номинала, снижение же доходности составило всего 1 б.п. Сегодня укрепление рубля может продолжиться, экспортеры сейчас активно платят налоги, поэтому предложение иностранной валюты на внутреннем рынке находится на подъеме. Это создает поддержку рынку ОФЗ, который и по итогам всей недели может оказаться в плюсе.
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