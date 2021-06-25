В четверг позитив рынкам был обеспечен согласованием Джо Байденом плана инвестиций в инфраструктуру на $1 трлн. Республиканцы и демократы смогли прийти к консенсусу касательно параметров плана. Напомним, данная программа предполагает модернизацию транспортной и энергетической инфраструктуры США в течение нескольких лет. Следующим этапом станет защита плана в Конгрессе. В результате бумаги из секторов промышленности обогнали рынок в четверг (Dow Jones вырос на 1%, в то время как S&P прибавил 60бп). Бумаги банковского сектора, также опередившие рынок в четверг, стали бенефициарами положительных результатов стресс-теста Федрезерва. 23 крупнейших банка США продемонстрировали устойчивость к экономическим шокам и, по мнению регулятора, готовы вернуться к распределению прибыли. Крупнейшие игроки банковского сектора объявят планы по выплатам дивидендов и buyback к концу июня.

Microsoft представила новый Windows в четверг. В связи с тем, что технологические гиганты сталкиваются с повышенным вниманием со стороны регулирующих органов, Microsoft заявила, что сосредоточится на том, чтобы сделать Windows 11 более открытой платформой. Корпорация заявила, что разработчики приложений в Windows Store могут использовать свои собственные коммерческие платформы – им не нужно будет платить Microsoft комиссию за платные покупки приложений. Эта политика сильно контрастирует с Apple, с которой Microsoft и другие разработчики враждуют из-за сборов в магазине приложений AppStore. Apple требует, чтобы разработчики использовали AppStore, и взимает комиссию 30% за приложения, которые принесли более $1 млн в прошедшем году. Microsoft взимает 15% и снижает плату за компьютерные игры до 12% в августе. Windows 11 также сможет запускать приложения для Android и позволит пользователям добавлять их в меню «Пуск». Приложения будут доступны для покупки в Windows Store через соединение с Amazon App Store, который продает приложения для систем, включая ОС Android.

В то же время Microsoft интегрирует некоторые из своих приложений в Windows таким образом, чтобы это могло оказать негативное влияние на конкурентов. Компания заявила, что интегрирует свои программы для чата и видеоконференцсвязи Teams непосредственно в операционную систему. Во время пандемии в Teams наблюдался огромный рост пользователей, что привело к росту продаж Microsoft в той категории продуктов, в которой она пытается догнать Slack Technologies и Zoom Video Communications.

Новость позитивна для эмитента. Изначально компания планировала сделать Windows 10 «последней версией Windows», которая будет постоянно обновляться. Мы не ожидаем, что у компании значительно увеличатся расходы на исследования и разработки (13,5% от выручки в прошедшем финансовом году), в том числе и потому, что с большой вероятностью разработка велась уже какое-то время. Выручка от продажи Windows за последний финансовый год – $22 млрд (около 16% от годовой выручки).

Доля Windows на рынке операционных систем по всем устройствам по всему миру на май 2021 года, по данным statcounter составляет 30,9% (35,8% годом ранее) и продолжает уменьшаться на фоне роста мобильных устройств на Android – 41,4% (35,8% годом ранее) и iOS – 16,1% (15,28% годом ранее). При этом снижение доли связано в большей степени с ростом числа смартфонов по всему миру, так число смартфонов по данным Ассоциации GSMA в 2021 году достигло 3,8 млрд (+8% г/г), в то время как в 2020 году по данным Gartner продажи компьютеров составили 275 млн (+4,8% г/г) и 2020 год был довольно удачным в части продаж. На рынке операционных систем для ПК Microsoft занимает 73,5% (77% годом ранее). Демократизация магазина приложений также может положительно сказаться на компании и привлечь как крупных издателей, так и независимых разработчиков, что увеличит оборот и может в перспективе положительно повлиять на прибыль компании.



