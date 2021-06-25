Российские фондовые индексы изменяются разнонаправленно и несущественно в пятницу, 25 июня, отыгрывая определенное ослабление «бычьих» настроений на мировых финансовых рынках. Так, азиатские рынки сегодня закрылись в плюсе, однако на биржах Европы преобладают негативные настроения. Не демонстрируют ярко выраженной динамики и цены на нефть. При этом лидерами снижения вновь выступают акции металлургических компаний, на которые продолжают «давить» планы правительства РФ ввести временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии с целью компенсировать допрасходы, понесенные госзаказчиками на фоне стремительного роста цен на нее.

Торги на американских фондовых площадках накануне завершились ростом основных индексов на 0,6-1%, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет еще порядка 0,1%. Доходность 10-летних трежерис снижается на 1 базисный пункт и находится на отметке 1,49%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии понизился на 0,31% до 3812,3 пункта, а Индекс РТС увеличился на 0,03% до 1665,4 пункта.

В течение дня сегодня инвесторы будут ждать публикации статданных по доходам и расходам американских граждан за май, а также окончательно июньской оценки индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета. Поздно вечером, уже после закрытия торгов в России, в Штатах также выйдет еженедельный отчет по числу буровых установок от Baker Hughes. Из внутренних корпоративных событий отметим годовые собрания акционеров «Татнефти» и «Мечела».

Наиболее существенное снижение сегодня демонстрируют акции «РУСАЛа» (-4%), ММК (-3,1%), НЛМК (-2,9%), «Северстали» (-2,6%), ТМК (-2%). Подорожали акции Группы ПИК (+2%), «Распадской» (+1,9%), «Аэрофлота» (+1,2%), «Новатэка» (+0,9%), ЛСР (+0,6%).

Акционеры «Газпрома» на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2020 год в размере 12,55 руб. на акцию. Совокупный объем выплат составит 297,1 млрд руб. и, вероятно, станет крупнейшим среди российских нефтегазовых компаний по итогам прошлого года, отметили в газовом гиганте. Тем не менее, акции «Газпрома» снизились в стоимости на 0,2%.