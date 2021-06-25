Российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику.

Российский рынок остается очень перспективным и для инвесторов и для спекулянтов, хотя три дня подряд индекс РТС «буксует». Сейчас время инвесторов, но будет время и спекулянтов. Коррекция к долгосрочному росту часто происходит в форме трех дней падения по 5%. Тогда спекулянты активизируются.

Как мы и предполагали ранее, первую волну снижения быки выкупили на этой неделе, а вторую волну не выкупят. Покупать ли сейчас акции в момент, когда индекс РТС показывает рост пятый месяц подряд решать не мне. Я бы обождал более выгодных цен на российские акции. Но и «шортить» акции «широким фронтом» пока цены на нефть находятся в «зоне быков» (и скорее всего, будут там находится до заседания ОПЕК+ 1 июля) глупо. Так же глупо «шортить» наши акции в тот момент, когда индекс развивающихся рынков от MSCI показывает боковую динамику.

Нет ничего зазорного в том, чтобы переключить на время свое внимание на товарный или валютный рынок. На нефтяном рынке есть возможность для спекуляций, потому что цены на нефть никак не могут закрепиться выше 75,5 долларов. Если говорить точнее, то есть мощная зона сопротивления 75,5-75,9 и поддержка 74,5. В среду рынки достигли двухлетнего максимума, но дальше движение притормозилось. Есть неясность по ядерной сделке с Ираном. ОПЕК и ее союзники могут обсуждать 1 июля увеличение добычи нефти с августа. Все зависит от объемов дополнительной поставки. Сможет ли нефтяной рынок их «переварить»?

С ценами на золото есть интрига. Удастся ли котировкам закрепиться выше отметки 1795? Непосредственно под этим уровнем лично я бы золото не покупал на краткосрок. Пока «желтый металл» слаб и внятного отскока наверх после падения прошлой недели мы не наблюдаем. По золоту я упустил момент покупки контракта. Надеялся в понедельник, что цена опустится в зону поддержки 1750-1760. Цены на медь на этой неделе растут, но на уровне 9650-9700 есть «железобетонное» сопротивление, от которого можно продавать контракты.