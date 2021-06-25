Курс российской валюты к доллару и евро на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал рост. При этом, начиналась неделя сползанием рубля против основных резервных валют. Это помогло доллару обновить максимум с 4 июня на уровне 73,2 рубля, евро поднимался до 87,37 рубля – максимума с 16 июня. Однако затем резервные валюты сползли вниз.

Основным курсообразующим фактором для рубля была уверенно повышательная динамика нефтяных котировок и обновление ими максимума с октября 2018 года – на отметке 76,02 доллара за баррель сорта Brent. При этом общий спрос на риск на глобальных рынках поддерживал курс и российской валюты.

Впрочем, не обошлось и без геополитической волатильности. Поднятие санкционной темы сразу после саммита Россия-США и заход британского эсминца в территориальные воды РФ близ Севастополя слегка потрепали нервы участникам российских валютных торгов.

В итоге, доллар днем в пятницу за неделю снижался на 80 копеек до уровня 72,1 рубля, евро –на 30 копеек до 86,1 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом составляла 5,45 тысячи – близко к многолетнему максимуму.

РУБЛЬ СЛЕДИЛ ЗА НЕФТЬЮ И ГЕОПОЛИТИКОЙ

Рубль начал рабочую неделю инерционным падением против доллара и евро. Эйфория после женевского саммита Россия-США отходит на второй план, особенно на фоне новых санкционных заявлений из США. Сокращение геополитического дисконта рубля к основным резервным валютам, продолжавшееся в последние недели, приостановилось.

Женевская встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина не привнесла "никаких изменений" в политику антироссийских санкций Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток 2".

Впрочем, приближение (25 июня) пика налогового периода июня в РФ, когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность, оказывало поддержку рублю. Суммарные месячные выплаты в бюджет оцениваются в 2,382 триллиона рублей.

Нефтяные котировки росли на целом ряде факторов, также поддерживая курс российской валюты. Оптимизм нефтяных «быков» поддерживался надеждами по поводу восстановления спроса после ожидаемого снятия коронавирусных ограничений на передвижение людей.

При этом победа на президентских выборах в Иране сторонника жесткой линии в диалоге с США Ибрахима Раиси отодвинула сроки снятия санкций с Тегерана в связи с его ядерной программой. Это отсрочит возвращение на мировой рынок иранской нефти (в объеме до 2 миллионов баррелей в сутки).

В середине недели на российский валютный рынок пришла еще одна волна геополитической волатильности. Причиной стали сообщения об инциденте в Черном море близ Севастополя. Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы британским эсминцем. Для этого пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание по курсу движения эсминца, после чего он покинул территориальные воды РФ.

Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы", заявила британская сторона. В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы РФ в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве. В МИД была вызвана и посол Великобритании.

Однако, довольно спокойное развитие этой ситуации несколько успокоило игроков рынка, поскольку не произошло эскалации конфликта, и рубль продолжил расти.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел на подъеме, укрепляясь к доллару и евро на фоне обновления рынком нефти 32-месячных максимумов – выше 76 долларов за баррель сорта Brent.

Цены на "черное золото" отыгрывали данные по динамике запасов топлива в США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 июня, снизились на 1,6%, или на 7,6 миллиона баррелей — до 459,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 3,9 миллиона баррелей.

Также игроки нефтяного рынка ожидают заседания ОПЕК+ (1 июля), в рамках которого альянс определит дальнейшие условия соглашения. Ранее СМИ сообщали о том, что рассматривается дополнительное увеличение лимита добычи в августе на 500 тысяч баррелей в сутки.

Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух серий на 27 миллиардов рублей (номиналу) из предложенных 50 миллиардов рублей при спросе в 49,5 миллиарда. Это несколько поддержало курс рубля.

Таким образом, общее сохранение аппетита к риску на глобальных рынках, многолетние рекорды нефти и сохранение довольно спокойного геополитического фона создают условия для укрепления российской валюты и возврата доллара ниже уровня 72 рубля. Рекордно высокая рублевая цена нефти также сигнализирует о недооцененности рубля к нефти и о потенциале возврата валюты РФ к более справедливому курсу.



