Согласно нашим расчетам на основе недельных данных Росстата, инфляция после третьей недели июня сохранилась в районе 6,2% г./г. (см. график слева). Стоит отметить, что по сравнению с концом мая инфляция в годовом эквиваленте возросла уже практически на 0,2 п.п. и может на этом не остановиться – при сохранении текущих среднесуточных темпов месячный показатель в июне может приблизиться к 0,6% м./м., а годовой – к 6,4% г./г. Тем не менее, учитывая, что среднесуточный темп роста цен в формате недельных данных, на наш взгляд, завышает оценку из-за высокой доли продуктов питания в продуктовой корзине, мы ожидаем, что по итогам июня инфляция составит ~6,2% г./г.).

Повышенная инфляция – сейчас главный фактор для ЦБ. В целом инфляция закрепилась на повышенном уровне, и в нашем прогнозе мы не ожидаем снижения годовых темпов ниже 6% г./г. раньше 4 кв. Опережающие инфляционные индикаторы остаются в тревожной зоне (см. график справа). Устойчивый проинфляционный тренд требует от ЦБ более активных действий – с начала года регулятор поднял ставку на 125 б.п. Во время пресс-конференции Э. Набиуллина говорила о возросшей вероятности «перехода к умеренно-жесткой политике», т.е. по сути – повышения ставки выше уровня в 6% (о такой вероятности также недавно упоминал А. Заботкин). На последнем заседании даже рассматривался вариант повышения ставки сразу на 100 б.п. – до уровня 6%, но не был предпринят в целях более планомерного воздействия на экономику.

Агрессивное ужесточение монетарной политики может не потребоваться. Ожидания участников рынка свопов на ключевую ставку за последние 2 недели возросли до уровня 6,75% (с 6,25-6,5%). На наш взгляд, такой прогноз несколько завышен (мы ожидаем 6,25% на конец года) и основан на предпосылке, что инфляция останется устойчиво повышенной до конца года. В то же время, определенные дезинфляционные факторы должны проявиться во второй половине года: (1) некоторое охлаждение потребительского спроса на фоне как ожидаемого снижения социальных расходов бюджета, так и отложенного эффекта от случившегося повышения ключевой ставки, (2) охлаждение потребительского кредитования, связанное с отменой послаблений ЦБ в части коэффициентов риска. Также стоит отметить, что уже с начала июля открывается ряд «массовых» направлений для международного туризма из России (например, Турция), что, вероятно, позволит «вывезти» часть трат за границу. Эти факторы в совокупности, по нашему мнению, должны привести к определенному снижению инфляции в конце этого года (5,5% в нашем обновленном прогнозе).