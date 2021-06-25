В конце недели доллар слабеет на большинстве глобальных площадок, отражая наряду с растущими фьючерсами в США некоторое усиления аппетита к риску инвесторов после заявлений Дж. Байдена о согласовании инфраструктурного плана поддержки почти на 1 трлн долл. К середине дня индекс доллара торговался в небольшом минусе, в том числе американская валюта теряла позиции в парах с евро и японской йеной. На развивающихся рынках укрепление к USD демонстрировали турецкая лира, индонезийская рупия, южноафриканский рэнд, мексиканское песо.

Российский рубль прибавлял днем около 0,3%. В начале второй половины дня пара доллар/рубль опускалась ниже 72,10 руб., обновив минимум за последние полторы недели. Помимо общего улучшения настроений инвесторов на глобальных рынках и сохранения котировок нефти вблизи отметок, максимальных более чем за два года, рубль, по всей видимости, продолжал получать в пятницу поддержку от остаточной конвертации валюты в рамках проведения крупных налоговых платежей.

Ближе к вечеру в пятницу коррективы в настроения инвесторов на внешних рынках могут внести данные по розничному сектору в США. Впрочем, для рубля более важное значение будет иметь сохранение нейтрального геополитического фона.



