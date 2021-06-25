Рубль с открытия демонстрирует восходящую динамику на неоднозначном внешнем фоне. После старта основной российской сессии он умеренно ухудшился, вызвав кратковременную просадку российской валюты, но затем она обновила недельный максимум к доллару.

Вчера мировые рынки показали хороший рост и сегодня пытаются продолжить подъем. Основным позитивом выступает информация о достижении двухпартийного соглашения американских законодателей по инфраструктурным проектам.

Сегодня инвесторы будут оценивать очередной блок экономической статистики, публикуемой в США в 15:30 и 17:00 МСК. Важную роль в дальнейшей динамике рыков способны сыграть инфляционные показатели. Если они существенно превысят прогноз, может произойти еще одна волна распродаж рисковых активов, а также существенный рост доллара.

Многие развивающиеся валюты активно укрепляются, хотя доллар достаточно умеренно снизился. Дополнительным драйвером роста сектора выступает повышенный спрос на рисковые активы.

Российский долговой рынок угрожает возобновлением нисходящей динамики. Открывшись вверх на установленной вчера трехнедельной вершине, индекс гособлигаций RGBI сразу перешел к снижению, выйдя в умеренный минус.

Нефтяные цены в начале европейской сессии активно снижались, но в середине наших торгов стали быстро восстанавливаться, благодаря чему рубль в очередной раз обновил недельный максимум к доллару.

Нефтяной рынок сохраняет оптимизм

В начале дня нефть консолидировалась в умеренном плюсе, испытав просадку после открытия европейских торгов. Однако в середине нашей сессии котировки стали быстро возвращать утраченные позиции. Сейчас Brent $75,8.

Нефтяной рынок сохраняет оптимистичный настрой, любые просадки котировок нефти быстро выкупаются. Правда, устойчивого роста не наблюдается в отсутствие новых драйверов, а также из-за неопределенности с результатом переговоров по иранской ядерной сделке.

Доллар сдал позиции

Вслед за позитивным началом торгов американская валюта просела и перешла к консолидации после старта европейской сессии. К текущему моменту индекс доллара (DXY) резко снизился, теряя сейчас 0,2% около значения 91,6 п.

Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США в месячном выражении оказался меньше ожиданий, что ослабило угрозу ускорения инфляции. Это вызвало нисходящий импульс доллара.

Европейская валюта в начале дня повысилась, после чего консолидировалась в умеренном плюсе. Во второй половине российской сессии пара EUR/USD совершила рывок вверх, прибавляя сейчас 0,3% около отметки 1,197.

Техническая картина

Пара USD/RUB пробивает промежуточную поддержку 72,08, и в случае обновления сегодняшнего минимума 72,03, скорее всего, котировки двинутся к более сильной поддержке, находящейся на десятимесячном минимуме 71,55 руб.



