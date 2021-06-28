Предыдущая неделя по индексу МосБиржи завершалась ростом. За пять сессий котировки прибавили всего 0,8%. Однако картина была смазана падением сектора металлургии, потерявшего за этот же период 2,5%.

Вновь обращаем внимание, что объемы торгов остаются пониженными. Был локальный всплеск оборотов в четверг из-за металлургов, однако уже в пятницу они вновь опустились ниже 75 млрд руб. Таким образом, «летний режим» пока сохраняется. До квартальных корпоративных отчетов еще 2–3 недели.

Тем временем продолжается летний дивидендный сезон. Он завершится к середине июля. Уже сейчас реинвестирование выплачиваемых дивидендов может выступать фактором поддержки нашего рынка. Эти притоки могут иметь место вплоть до второй половины августа.

На предстоящей неделе среди крупных компаний пройдут следующие дивидендные отсечки:

— В среду: АЛРОСА, ОГК-2;

— В четверг: Лукойл, ФосАгро, Совкомфлот, Мосэнерго, ТГК-1.

Что касается притоков международных фондов в российские акции и облигации, то они сменились оттоками, мешая дальнейшему продвижению нашего фондового рынка к историческим максимумам.

По индексу МосБиржи техническая картина в последние дни не меняется. Сверху в качестве цели и важной области сопротивления выступает район 3875–3890 п. Снизу до трендовой поддержки еще далеко: она расположена на 3630 п., что на 5% ниже текущих значений. Взгляд на ближайшие перспективы сдержанный, особенно с учетом того, что индекс в ближайшие недели может потерять почти 50 п. из-за дивидендных отсечек тяжелых бумаг.

Пара USD/RUB пока остается около 72,2. Шансы на дальнейший спуск к 71,5–72 достаточно высокие. Причин для ослабления рубля пока не появляется.

Тем временем глобальный индекс MSCI ACWI вернулся в район рекордных отметок и сегодня вновь может переписать исторические максимумы. То есть общий тренд на мировых рынках акций пока остаются растущим.

Одним из важнейших событий станет пятничная статистика с рынка труда США. Если выйдут сильные данные по Non-farm payrolls, то это способно спровоцировать локальное бегство из рисковых активов, так как резко увеличатся шансы на обсуждение плана по сворачиванию QE со стороны ФРС на следующем заседании. А вот слабые цифры, ниже ожидаемых 600–700 тыс. рабочих мест, наоборот, будут говорить в пользу более длительного периода стимулирования экономики. Это может спровоцировать локальный всплеск спроса в золоте и акциях золотодобывающих компаний.

В фокусе

Ситуация на сырьевых площадках располагает к продолжению подъема в нефтегазовой отрасли. Позитивные ожидания по Роснефти, Лукойлу и Газпрому. Фьючерсы Brent сейчас поднялись выше $76. Затягивание вопроса "ядерной сделки" с Ираном располагает к сохранению восходящей тенденции. Фаза подъема Brent развивается без каких-либо резких ускорений, что является признаком здорового восходящего тренда. Ближайшее препятствие и уровень потенциальной остановки — район около $77,2.

Ключевым событием недели для рынка нефти станет заседание министерского комитета ОПЕК+. Члены картеля обсудят параметры сделки после июля 2021 г. Есть шансы на рост производства. Если альянс согласует увеличение добычи, то это может оказать локальное давление на котировки.

Волна распродаж в металлургах уже в начале недели может завершиться. Большинство бумаг за четверг–пятницу уже заложили негатив от решения по экспортным пошлинам. Сильнее остальных от новых мер пострадает Русал, однако бумаги компании и просели больше всех: на 10% за 2 дня. Ожиданий продолжения устойчивых распродаж из-за фактора пошлин сейчас нет, участники рынка уже во многом учли этот момент в цене.

Новатэк (+3,2%). В пятницу акции отыграли половину трехдневного падения. Причин для глубокой коррекции пока не просматривается. При спокойном фоне возможен возврат ближе к 1600 руб.

ПИК (+2,2%). Много раз отмечали, что восходящий тренд в бумагах ПИКа — один из самых сильных на нашем рынке. Почти два года не наблюдается каких-то существенных коррекций. Так и сейчас, после повеления локальной слабости, затем в акциях из ниоткуда формируется сильный спрос, вытягивая котировки все выше.

Несмотря на положительный взгляд на дальнейший рост бизнеса, текущая оценка компании не выглядит заниженной. Наоборот, бумаги торгуются с премией по мультипликаторам к другим представителям сектора.

X5 Group (+2,1%). Продолжается постепенное восстановление после семимесячного снижения против рынка. На наш взгляд, движение фундаментально полностью оправданно. Но если учитывать локальную перегретость, то высоки шансы временного торможения в пределах уровня 2550 руб. Долгосрочный взгляд при этом остается положительным.

Лукойл (+1,3%). В пятницу на фоне роста нефти были переписаны исторические максимумы. Баррель Brent в рублях сейчас стоит 5500. Это на 33% выше среднего значения за последние 12 мес. Высокие цены на нефть вкупе с ожиданиями роста добычи из-за увеличения квот ОПЕК+ создают базу для существенного наращивания показателя FCF, являющегося базой для дивидендов. Доходность может быть выше 10% на горизонте 12 мес. Следующим целевым ориентиром выступает круглая отметка в 7000 руб. Возможно, бумаги даже успеют ее достигнуть до дивидендного гэпа, который будет в четверг.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу еще немного подросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой тенденции. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%, нефть Brent в минусе на 0,1% и находится около уровня $76,1.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия пятницы.