Brent попытается вырасти выше 75 долларов за баррель
Цены на нефть Brent выросли 5 неделю подряд, хотя темпы роста чуть замедлились. Тем не менее, ближайший фьючерс удерживается выше 75 долл./барр. Уверенность в восстановлении спроса оказывает поддержку ценам на сырье. На этой неделе в фокусе заседание ОПЕК+ (1 июля), где может обсуждаться умеренное повышение добычи в августе — на 0,5 млн барр./день. В то же время с учетом текущих высоких цен на нефть переговоры по квотам могут быть достаточно острыми. Тем не менее, пока мы полагаем, что цены на нефть Brent удержат планку в 75 долл./барр., а при поддержке неплохого рыночного сантимента не исключаем еще попыток роста к 78 долл./барр.
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