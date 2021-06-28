Европейский фондовый рынок в пятницу закрылся ростом. По итогам 5 рабочих дней общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 1%. Европейские индексы продемонстрировали положительную динамику за неделю: британский FTSE 100 +1,7%, немецкий DAX +1,0%, CAC +0,85%. В пятницу основные фондовые индексы США преимущественно росли: DOW +0,69%, S&P +0,33%, Nasdaq —0,06%.

В пятницу вышел отчет о личных доходах и расходах американцев за май, результаты которого совпали с ожиданиями. Согласно отчету Министерства торговли, базовый индекс цен расходов на личное потребление в мае вырос на 3,4% в годовом исчислении, что является самым быстрым ростом с начала 1990-х годов.

Котировки акций Nike подскочили на 15,5%, достигнув рекордно высоких уровней, после публикации сильных квартальных результатов. Акции банков также подорожали после того, как в своем отчете о результатах ежегодных стресс-тестов банков, обнародованном накануне, ФРС заявила, что все 23 протестированных ею крупных банка “по-прежнему имеют высокий уровень капитала и могут продолжать кредитовать домохозяйства и предприятия в период глубокого экономического спада”.

Предстоящая неделя ожидается будет относительно спокойной на события.

В пятницу в еврозоне с речью выступит глава ЕЦБ Лагард.

Во вторник Германия выпустит индекс потребительских цен за июнь. В среду Британия объявит об изменении объема ВВП, сальдо платежного баланса и объема инвестиций за 1-й квартал, а Франция заявит об изменении объема потребительских расходов за май и представит индекс потребительских цен за июнь. В этот же день еврозона опубликует индекс потребительских цен за июнь. В четверг страны еврозоны отчитаются о производственной сферы за июнь.

Во вторник США представят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за апрель, а также индикатор потребительской уверенности за июнь. В четверг США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице и опубликуют индекс PMI для производственной сферы за май. В пятницу США сообщат об изменение производственных заказов за май.

Свои финансовые результаты опубликуют Micron, Walgreens Boots Alliance.