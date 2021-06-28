Рубль завершил неделю ростом
По итогам прошлой недели рубль подорожал до 72,2 за доллар (+0,1% в пятницу и +0,9% за неделю). Укреплению рубля способствовало продолжение ралли на нефтяном рынке. К концу прошлой недели цена Brent выросла до 76,2 долл./барр. (+3,6%). Комментарии представителей ФРС и макроэкономическая статистика способствовали восстановлению спроса на валюты ЕМ. Индекс валют развивающихся стран в пятницу вырос на 0,3%, подорожали 18 из 24 валют.
На предстоящую неделю прогнозируем, что рубль будет торговаться в диапазоне 71,0 – 73,0 за доллар. Позитивным фактором для рубля выступает благоприятная конъюнктура на сырьевом рынке. Умеренное давление будет оказывать завершение налогового периода, и увеличение спроса на валюту со стороны населения в связи с открытием ряда популярных для туризма стран (Турция, Италия, Греция, Кипр, Болгария и др.).
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