Российский рынок акций на прошлой неделе выглядел слабее западных индикаторов: рост Индекса Мосбиржи составил менее процента при подъеме S&P500 на 2,9% и обновлении им исторического максимума. Во многом слабость российского рынка акций была связана с обвалом бумаг металлургов после решения правительства РФ ввести экспортную пошлину на ряд металлов.

Сейчас этот фактор уже отыгран. Более того, металлы продолжают находиться в долгосрочном восходящем тренде, который может продлиться до тех пор, пока ФРС США не даст четких сигналов на скорое повышение ставки. Но это вряд ли произойдет ранее следующего года. Поэтому металлурги сумеют отбить значительную часть потерь от введения пошлин, особенно если им поможет в этом слабеющий рубль.

В ближайшее время ждем отскока по акциям компаний металлургического сектора, прежде всего ММК, НЛМК и «Северстали». Бумаги продолжают оставаться интересными с точки зрения дивидендной доходности. «Норникель» начали откупать еще в пятницу.

В целом же ситуация по российскому рынку акций располагает к уходу в боковик. Сейчас разгар отпусков, и многие трейдеры не будут участвовать в торгах, тем более что поводов для сильных движений нет. Объем торгов на Мосбирже на прошлой неделе уже начал снижаться.

Среди негативных моментов можно отметить небольшой отток средств западных инвесторов из российских акций и облигаций. Возможно, данная тенденция будет нарастать, поскольку приближаются думские выборы.

Что касается сегодняшнего дня, что внешний фон можно охарактеризовать как нейтральный. Американские фьючерсы слабо подрастают, в плюсе торгуются и драгоценные металлы. Но при этот откатилась от отметки 76 долларов за баррель нефть, минусуют никель и медь.

Скорее всего, откроемся мы недалеко от пятничного закрытия, может быть небольшим ростом. Если в металлургах удастся реализовать отскок, то после его завершения рынок заляжет в боковик и будет ждать решения ОПЕК+ по квотам добычи.

Скорее всего, расширенный картель увеличит добычу в августе, чтобы немного сбить цены и не стимулировать американских сланцевых производителей. Однако это не должно привести к падению акций российской нефтянки, поскольку увеличение добычи может оказаться более выгодным, чем небольшой рост цен на нефть.

Наиболее интересно и безопасно из российских нефтяных бумаг сейчас выглядит «Газпромнефть». Для шортов же лучше использовать «Роснефть».

По-прежнему среднесрочно позитивно смотрим на «Газпром» и ждем его ухода выше 300 рублей. Жаркое лето приводит к увеличению потреблению электроэнергии и повышает спрос на газ как на топливо для европейских электростанций.

Рубль на утренней сессии подрастает к доллару на 0,1%. Значимых движений по паре доллар-рубль не ждем. Поддержкой для нее выступает район 71,7, первым сопротивлением – 73.