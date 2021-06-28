Нефтяные котировки закрыли неделю выше $76 за баррель Brent на фоне сохранения позитивного сентимента, подкрепленного уверенностью в сильном спросе и поддержкой со стороны ОПЕК+.

В то время как ОПЕК+ продолжает сокращать добычу более чем на 6 млн б/с потребление топлива активно восстанавливается. Этому способствует открытие мировой экономики и летний автомобильный сезон. На прошлой неделе статистика от EIA показала снижение запасов нефти и бензина. Данные Reuters показывают рост премий в ценах на физическом рынке по отношению к эталону Brent. Эти и другие признаки сильного спроса на фоне низких инвестиций в производство подстегивают публичную дискуссию по поводу возможности достижения $100 за баррель. Сентимент остается ярко позитивным.

Фьючерсы на Brent закрепились выше $76 за баррель и при сохранении сентимента имеют все шансы на то, чтобы продолжить рост и достичь этим летом $80, как прогнозирует Goldman Sachs. Ключевыми рисками для того сценария является возможность охлаждения спроса из-за новых вспышек COVID-19, снятия санкций с иранского нефтяного экспорта и существенного увеличения добычи странами ОПЕК+.

В пятницу данные по буровой активности в США представила Baker Hughes. Число активных нефтяных буровых установок незначительно снизилось до 372 уст. (-1 уст.). В Канаде наблюдается сезонное восстановление, число нефтяных буровых выросло и составило 82 уст. (+8 уст.)

Количество буровых по-прежнему значительно ниже уровней начала 2020 г. и показатель замедляется. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что общее число нефтяных и газовых буровых в США вырастет в среднем до 480–500 уст. к IV кварталу 2021 г. (сейчас 470 уст.).

Большая часть этого прироста будет приходиться на Permian (35–45 уст.), Eagle Ford в Техасе (5–10 уст.) и Bakken в Северной Дакоте (3–5 уст.). По оценке EIA, к концу года добыча в США может составить всего около 11,38 млн б/с против текущих 11,1 млн б/с. Такие слабые ожидания по росту американского производства нефти поддерживают цены.

На этой неделе 1 июля состоится заседание ОПЕК+, на котором члены альянса обсудят уровень добычи в августе. По информации СМИ, альянс может рассмотреть дальнейшее увеличение добычи. В ближайшие дни эта тема может быть в фокусе внимания рынка.

С утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,1% ниже уровней закрытия предыдущего дня.