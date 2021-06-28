Для более коротких вкладов рост составил меньше 1 п.п. Согласно данным ЦБ, базовая доходность вкладов (средняя максимальная доходность для банков, привлекших за предыдущий месяц две трети соответствующих вкладов в РФ, рассчитывается для определения банков, предлагающих слишком высокую ставку) для июля показала месячное повышение примерно на 15–20 б.п. для самых коротких вкладов (до 180 дней), тогда как для вкладов со сроками 180 дней – год и больше года повышение составило 40–50 б.п. В целом относительно минимумов этого года повышение базовой доходности составило 70 б.п. для вкладов до востребования (до 5,1%), 40–50 б.п. для вкладов в пределах года (до 4,4–5,1%) и 120 б.п. для вкладов больше года (до 6%).

Максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках в этом году уже поднялась на 70 б.п. Значение максимальной процентной ставки по вкладам 10 крупнейших банков на вторую декаду июня составляло 5,2%, что на 45 б.п. выше уровня середины апреля (до повышения ключевой ставки с 4,5% до 5%). Относительно февральских минимумов рост составил порядка 70 б.п. при увеличении ключевой ставки с 4,25% до 5% в конце апреля и до 5,5% в середине июня. Данная динамика еще не должна была полностью отразить последнее повышение ключевой ставки в июне (на 50 б.п. до 5,5%), рост, по всей видимости, продолжится.