ОФЗ: без существенных изменений.
В пятницу ценовые движения в ОФЗ почти отсутствовали. По итогам дня короткие облигации снизились в доходности на 1–2 бп, тогда как среднесрочные выросли на те же 1–2 бп. Длинные бумаги показали неоднородную динамику: какие-то выпуски поднялись в доходности на 1 бп, а какие-то на столько же снизились. В результате спред на отрезке 2–10 лет остался на прежнем уровне в 61 бп, а спред на отрезке 5–10 лет сузился на 1 бп, до 30 бп. Лучший результат показал 9-летний ОФЗ-26228 (YTM 7,0%), прибавивший 0,2 пп в цене при снижении доходности на 3 бп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже не изменился по сравнению с четвергом, составив 21,2 млрд руб. По объему сделок на первом месте третий день подряд оказались среднесрочные облигации. В контексте локальных рынков долга развивающихся стран ОФЗ торговались наравне с облигациями Бразилии, 10-летний выпуск которых повысился в доходности на 1 бп. Тем временем 10-летние облигации ЮАР выросли в доходности на 7 бп, Польши – на 6 бп, тогда как длинный мексиканский бенчмарк закрылся снижением доходности на 8 бп.
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