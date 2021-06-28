Согласно опросу Банка России, медианные ценовые ожидания потребителей на 12 месяцев вперед вернулись в июне на отметку 11.9 пунктов (в мае 11.3 п, в апреле 11.9). В разрезе групп респондентов — со сбережениями (9.7 п и 12.9 п) и без сбережений — сохранилось кардинальное различие, при этом в первой категории наблюдалось снижение (-0.5 п), а во второй — рост (+1.1 п). Вероятно, подобная разница укладывается в логику ужесточения денежно-кредитной политики и усиления сберегательных предпочтений и подчеркивает значимость уже реализованных мер Банка России по сдерживанию инфляционных процессов.

Некоторые настораживающие сигналы остались на стороне инфляционных ожиданий производителей — они продолжили фиксировать рост издержек со стороны локальных и внешних поставщиков, обусловленный ростом цен на сырьевые товары и комплектующие. Повышенный спрос на многие категории товаров сохранил «карт-бланш» за производителями в вопросе о переносе издержек на цены, что в особенности касается розничного сегмента (ожидания достигли 6.1% г/г). Однако, в данном вопросе мы видим инерционность ценовых ожиданий и желание поставщиков экстраполировать ценовую динамику прошлых месяцев на будущие периоды. Конечно, это не облегчает Банку России проблему выбора тактики, и любые новые сигналы (например, сегодня на Международном Финансовом Конгрессе) от регулятора будут ценны как никогда, но это также не решает проблемы эффективности процентной политики в сложившихся условиях.

Наблюдая нисходящую траектории недельных оценок инфляции, мы по-прежнему видим в качестве базового сценария повышение ключевой ставки на 25 бп в июле.



