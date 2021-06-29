Вчера российский рынок акций основную часть торгов консолидировался недалеко от уровней закрытия пятницы. Нефтяные цены днем менялись мало, на внешних рынках позитива также не наблюдалось. К вечеру нефть резко подешевела, а с ней в красную зону переместились и российские фондовые индексы: по итогам дня индекс РТС потерял около 0,1%, а индекс Мосбиржи – чуть менее 0,2%. Цена Brent опустилась с уровня выше 76 долл./барр. до менее 75 долл./барр. в преддверии встречи ОПЕК+, на которой может быть принято решение об увеличении добычи. На европейские рынки в качестве темы номер один вернулась пандемия коронавируса, поскольку надежды на дальнейшее восстановление евроэкономики, окрепшие в последнее время, вновь пошатнулись из-за возврата в ряде стран ограничений на въезд из Великобритании, Португалии и некоторых других государств.

Под давлением оказались бумаги транспортной и туристической отраслей. Еще на прошлой неделе предварительные оценки индекса PMI сервисного сектора еврозоны достигли многолетнего максимума, что свидетельствовало о высокой оценке перспектив дальнейшего роста сектора, составляющего значительную часть евроэкономики, теперь же рост вновь оказался под вопросом. Индекс Euro Stoxx 50 вчера потерял почти 0,8% – немногим меньше суммарного прироста за всю прошлую неделю. В то же время на американском рынке сохранялся оптимизм.

Выросли акции банковского сектора после сообщений о том, что ведущие банки прошли стресс-тесты ФРС и это освободило их от ограничений на выплату дивидендов, введенных ранее из-за пандемии. В результате крупные банки увеличивают дивиденды или объявляют о планах выкупа собственных акций.

Акции технологического сектора получили поддержку в виде новости о том, что Facebook выиграл суд по двум искам правительства США о нарушении антимонопольного законодательства. В итоге индекс Nasdaq поднялся на 1% до нового исторического максимума, а S&P500 прибавил 0,2% и улучшил свой рекорд, установленный в пятницу.

Сегодня азиатские рынки находятся в заметном минусе на фоне опасений замедления экономики из-за новых пандемийных ограничений, фьючерсы на американские и европейские индексы переместились в красную зону, нефтяные цены после вчерашнего вечернего падения меняются слабо.

Российский рынок начнет день снижением.