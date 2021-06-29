Российский рынок снизился вслед за нефтью
Вчера российский рынок акций основную часть торгов консолидировался недалеко от уровней закрытия пятницы. Нефтяные цены днем менялись мало, на внешних рынках позитива также не наблюдалось. К вечеру нефть резко подешевела, а с ней в красную зону переместились и российские фондовые индексы: по итогам дня индекс РТС потерял около 0,1%, а индекс Мосбиржи – чуть менее 0,2%. Цена Brent опустилась с уровня выше 76 долл./барр. до менее 75 долл./барр. в преддверии встречи ОПЕК+, на которой может быть принято решение об увеличении добычи. На европейские рынки в качестве темы номер один вернулась пандемия коронавируса, поскольку надежды на дальнейшее восстановление евроэкономики, окрепшие в последнее время, вновь пошатнулись из-за возврата в ряде стран ограничений на въезд из Великобритании, Португалии и некоторых других государств.
Под давлением оказались бумаги транспортной и туристической отраслей. Еще на прошлой неделе предварительные оценки индекса PMI сервисного сектора еврозоны достигли многолетнего максимума, что свидетельствовало о высокой оценке перспектив дальнейшего роста сектора, составляющего значительную часть евроэкономики, теперь же рост вновь оказался под вопросом. Индекс Euro Stoxx 50 вчера потерял почти 0,8% – немногим меньше суммарного прироста за всю прошлую неделю. В то же время на американском рынке сохранялся оптимизм.
Выросли акции банковского сектора после сообщений о том, что ведущие банки прошли стресс-тесты ФРС и это освободило их от ограничений на выплату дивидендов, введенных ранее из-за пандемии. В результате крупные банки увеличивают дивиденды или объявляют о планах выкупа собственных акций.
Акции технологического сектора получили поддержку в виде новости о том, что Facebook выиграл суд по двум искам правительства США о нарушении антимонопольного законодательства. В итоге индекс Nasdaq поднялся на 1% до нового исторического максимума, а S&P500 прибавил 0,2% и улучшил свой рекорд, установленный в пятницу.
Сегодня азиатские рынки находятся в заметном минусе на фоне опасений замедления экономики из-за новых пандемийных ограничений, фьючерсы на американские и европейские индексы переместились в красную зону, нефтяные цены после вчерашнего вечернего падения меняются слабо.
Российский рынок начнет день снижением.
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