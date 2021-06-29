Рубль остается в диапазоне 71 – 73 за доллар
Вчера рубль продолжил умеренное укрепление рубль, подорожав до 72,1 за доллар (+0,1%) и до 86,0 за евро (+0,3%). Валюты развивающихся стран торговались разнонаправленно. Подорожали валюты Перу (+2,2%), Турции (+0,9%), Колумбии (+0,6%). Хуже рынка торговались валюты ЮАР (-0,9%), Таиланда (-0,6%), Филиппин (-0,4%). Сводный индекс валют развивающихся стран снизился на 0,1%. Умеренное давление на валюты ЕМ оказало снижение нефтяных цен ниже 75 долл. за баррель Brent (-2%). В то же время после согласования в конце прошлой недели плана бюджетных расходов США на инфраструктуру в размере 1,2 трлн долл. цены остальных сырьевых товаров сохраняют положительный импульс, что поддерживает спрос на валюты ЕМ. Из локальных позитивных факторов для рубля отметим вчерашнее заявление Эльвиры Набиуллиной о том, что на заседании 23 июля регулятор будет обсуждать повышение ставки на 25 – 100 б.п.
Сегодня с утра рубль умеренно дешевеет, негативно реагируя на снижение нефтяных цен и ослабление склонности к риску на глобальном рынке в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ожидаем, что сегодня рубль может завершить торги в минусе, оставаясь в диапазоне 71,0 – 73,0 за доллар.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210629/834058701.html