Вчера рубль продолжил умеренное укрепление рубль, подорожав до 72,1 за доллар (+0,1%) и до 86,0 за евро (+0,3%). Валюты развивающихся стран торговались разнонаправленно. Подорожали валюты Перу (+2,2%), Турции (+0,9%), Колумбии (+0,6%). Хуже рынка торговались валюты ЮАР (-0,9%), Таиланда (-0,6%), Филиппин (-0,4%). Сводный индекс валют развивающихся стран снизился на 0,1%. Умеренное давление на валюты ЕМ оказало снижение нефтяных цен ниже 75 долл. за баррель Brent (-2%). В то же время после согласования в конце прошлой недели плана бюджетных расходов США на инфраструктуру в размере 1,2 трлн долл. цены остальных сырьевых товаров сохраняют положительный импульс, что поддерживает спрос на валюты ЕМ. Из локальных позитивных факторов для рубля отметим вчерашнее заявление Эльвиры Набиуллиной о том, что на заседании 23 июля регулятор будет обсуждать повышение ставки на 25 – 100 б.п.

Сегодня с утра рубль умеренно дешевеет, негативно реагируя на снижение нефтяных цен и ослабление склонности к риску на глобальном рынке в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ожидаем, что сегодня рубль может завершить торги в минусе, оставаясь в диапазоне 71,0 – 73,0 за доллар.



