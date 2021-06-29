В начале недели нефтяные цены упали на фоне ужесточения карантинных мер из-за COVID-19 в преддверии встречи ОПЕК+, на которой может быть принято решение об увеличении добычи.

По информации Reuters, Испания и Португалия ввели новые ограничения для въезда непривитых британцев, в то время как в Австралии новые ограничения из-за инфекции затронули более 80% населения. Ужесточение мер связано с активным распространением индийского штамма COVID-19 (вариант Дельта), который является более заразным и более устойчивым к вакцинам.

Если ужесточение мер приобретет массовый характер на фоне роста добычи ОПЕК+, то рыночный баланс может серьезно отклониться от существующих прогнозов, что вызовет переоценку нефтяных цен. Этим объясняется вчерашняя негативная реакция в котировках. Также не стоит забывать, что «на низком старте» находятся добывающие мощности Ирана объемом 1 млн б/с, готовые в течение двух-трех месяцев вступить в работу в случае снятия американских санкций на экспорт. Это создает дополнительные риски, которые необходимо принимать во внимание.

Фьючерсы на Brent сегодня торгуются ниже $74,5 за баррель. Краткосрочно давление на котировки может сохраниться, но существенной коррекции не ожидается. Ключевые позитивные драйверы пока остаются в силе. Локально не исключен спуск в район $73, после чего котировки могут вернуться к восходящей динамике.

Страны ОПЕК+ соберутся в четверг 1 июля, чтобы обсудить уровень добычи в августе. По информации СМИ, альянс рассматривает возможность дальнейшего увеличения добычи, но конкретные уровни пока не называются. Опрошенные Reuters специалисты ожидают, что ОПЕК+ в августе ослабит сокращения еще на 0,5 млн б/с.

При таких прогнозах достаточно странным выглядит решение национальной нефтяной компании ADNOC из ОАЭ сократить объем поставок сырой нефти азиатским покупателям в сентябре на 15%. Об этом сообщили источники СМИ, официальных комментариев от ADNOC не поступало.

Сегодня поздно вечером предварительную оценку запасов нефти и нефтепродуктов представит API. По опросам Reuters, семеро аналитиков ожидают, что запасы нефти на прошлой неделе снизились на 4,5 млн баррелей, запасы бензина — на 0,9 млн, а запасы дистиллятов выросли на 0,6 млн.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,4% ниже уровня закрытия предыдущего дня.