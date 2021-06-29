Рынок ОФЗ отреагировал на заявление Набиуллиной резким ростом доходностей с одновременным уменьшением наклона кривой. По итогам сессии ближний сегмент кривой сместился вверх на 5–15 бп, среднесрочные бумаги прибавили в доходности 4–9 бп, длинные – 4–6 бп. 9-летний ОФЗ-26228 (YTM 7,1%) и 14-летний ОФЗ-26233 (YTM 7,2%) отстали, подешевев на 0,5 пп и прибавив в доходности 8 бп и 6 бп соответственно. В то же время самый длинный из находящихся в обращении выпусков, 20-летний ОФЗ-26238 (YTM 7,3%), потерял в цене всего 0,1 пп (+1 бп в доходности). Спред на отрезке 2–10 лет обновил 12-месячный минимум, сузившись до 52 бп (-9 бп). Спред на отрезке 5–10 лет снизился на 3 бп, до 27 бп. Торговая активность упала до 13,3 млрд руб. против 16,5 млрд руб. в среднем на прошлой неделе. Самые большие объемы третью сессию подряд были в среднесрочных выпусках. По сравнению с долговыми рынками других развивающихся стран рынок ОФЗ вчера выглядел слабо. В частности, доходности 10-летних локальных бумаг Бразилии, Мексики и ЮАР снизились соответственно на 7 бп, 6 бп и 2 бп.

Минфин вчера сообщил, что с 30 июня 2021 г. на аукционах будут доступны два новых выпуска с фиксированным купоном – ОФЗ-25085 (с погашением в сентябре 2025 г.) и ОФЗ-26240 (с погашением в июле 2036 г.) в объеме 500 млрд руб. каждый. Мы полагаем, что Минфин продолжит отдавать предпочтение длинным бумагам, так что на завтрашнем аукционе мы можем увидеть 10-летний ОФЗ-26239 и новый 15-летний ОФЗ-26240. Также вчера Минфин объявил, что теперь на аукционах по размещению ОФЗ МосБиржа будет отклонять заявки от инвесторов из США.



