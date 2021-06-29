Индекс Мосбиржи 29 июня к 11:30 потерял 0,3% на фоне консолидации нефтяных котировок и неоднородной динамики фьючерсов на американские фондовые индикаторы.

Снижению активности покупателей на российском рынке по-прежнему способствует информация о планах правительства по ужесточению налоговых условий для ряда ключевых сырьевых компаний. Кроме того, сохраняется неопределенность в отношении итогов назначенной на четверг встречи членов ОПЕК. Рынок также ожидает новостей с финансового конгресса ЦБР. Ключевая ставка была повышена регулятором в июне сразу на 0,5%, до 5,5% годовых. Ввиду увеличения объема розничных продаж и промпроизводства в середине второго квартала, а также вследствие ускорения инфляции до 6,3% годовых новое повышение ключевой ставки еще на 25–50 б.п. в июле представляется вполне возможным.

На этом фоне хуже рынка вновь выглядят бумаги РУСАЛа. Глава Норникеля Владимир Потанин заявил вчера о том, что руководители двух указанных компаний по-прежнему придерживаются разных точек зрения на дивидендную политику. РУСАЛу выгодно сохранение текущего коэффициента выплат (до 60% EBITDA), однако при обсуждении нового дивидендного соглашения с Норникелем алюминиевая компания, вероятно, будет настаивать на выплатах в объеме 75–100% FCF, хотя даже в этом случае недополученные доходы РУСАЛа в ближайшие годы оценочно составят 40–60 млрд руб. При этом не исключено обсуждение новых вариантов компенсаций за ухудшение условий акционерного соглашения для РУСАЛа. Примерами таких компенсаций в 2021 году стали решение ГМК провести buy back, в рамках которого алюминиевый гигант получил почти $1,4 млрд от реализации части своего 27,8%-го пакета в Норникеле, и договоренность о деконсолидации Быстринского проекта, долю в котором РУСАЛ рассчитывает продать Интерросу за $570 млн. В результате стороны смогли согласовать снижение дивидендов за 2020 год почти на 40%, впервые отойдя от расчетов, привязанных к EBITDA. Вчерашние комментарии руководства ГМК формируют значимую для рынка неопределенность в краткосрочных оценках справедливой стоимости РУСАЛа. Однако в целом процесс обсуждения новой дивидендной формулы, судя по промежуточным итогам, развивается конструктивно. Текущая динамика котировок РУСАЛа, по нашему мнению, отражает избыточно негативную реакцию рынка на последние новости, касающиеся перспектив изменения дивполитики ГМК.

В лидерах роста оказались акции АФК Система на новости о продаже 11,2%-процентной доли Бинофарм Групп в пользу ВТБ за 7 млрд руб. Закрытие сделки обусловило повышение оценочной стоимости актива в результате планируемого IPO. Кроме того, не исключен позитивный пересмотр рынком справедливой стоимости акций АФК Система на 3–6% (в зависимости от методики).

До конца дня рассчитываем на продолжение роста. Ориентир на закрытие торгов для индекса Мосбиржи: 3790–3845 пунктов. Прогноз для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 71,80–72,85 и 85,60–86,85 соответственно.