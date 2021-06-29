Штамм "Дельта" продолжает давить на российский рынок
Во вторник, 29 мая, российский фондовый рынок демонстрирует существенное падение в первой половине торгов. Инвесторы продолжают опасаться негативного эффекта от распространения нового штамма коронавируса в России. Негатива также добавляют цены на нефть, снижающиеся второй день подряд, и завершившие торги в отрицательной зоне азиатские торговые площадки. Хуже рынка в очередной раз выглядят металлурги — инвесторы продолжают опасаться данного сектора после введения экспортных пошлин.
Индекс МосБиржи к середине торговой сессии упал на 1,26%, до 3777,6 пункта. Индекс РТС снизился на 1,66%, до 1642,1 пункта.
Торги в США во вторник завершились разнонаправленно. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 торгуется почти без изменений, а доходность 10-летних «трежериз» растет на 0,7 б.п., до 1,485%.
В течение дня мировые инвесторы будут следить за предварительными данными по инфляции за июнь в Германии и еженедельными запасами нефти в США от API.
АФК «Система» продала структуре «ВТБ Капитала» 11,2% головной компании «Биннофарм групп» за 7 млрд руб. Акции «Системы» часто позитивно реагируют на кристаллизацию стоимости ее непубличных дочек. Этот раз не стал исключением — к середине торгов акции холдинга растут на 0,4%, несмотря на падение индексов.
Выручка OR Group в мае снизилась на 1,8% м/м, до 732 млн руб, а GMV — на 6,6%, до 825 млн руб. Выручка торговой платформы Westfalika.ru составила 327 млн рублей, 39% (126 млн рублей) приходится на маркетплейс. Акции ритейлера нейтрально отреагировали на результаты и к середине торгов снизились на 0,4%.
В лидерах подъема к середине дня оказались акции «ВСМПО-Ависма» (+1,41%), TCS Group (+0,63%), и «АЛРОСы» (+0,41%). В минусе торговались акции «РУСАЛа» (−4,32%), «Распадской» (−2,78%) и «Сургутнефтегаза» ао (−2,49%).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210629/834061043.html