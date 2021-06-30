Европейский фондовый рынок во вторник вырос после того, как данные показали резкое улучшение настроения в июне. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,31%, FTSE 100 прибавил 0,21%, германский DAX — на 0,88%, французский CAC 40 – на 0,14%.

Индекс потребительского доверия к экономике Франции поднялся в июне до 102 пунктов с 98 пунктов в мае. Эксперты ожидали повышения показателя до 100 пунктов.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июне 2021 года поднялся до 117,9 пункта, что оказалось лучше ожиданий аналитиков и стало максимумом с мая 2000 года.

Во вторник также были опубликованы потребительские цены в Германии, которые в июне 2021 года выросли на 2,1% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Американский фондовый рынок также показал хоть и не уверенную, но положительную динамику. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Dow вырос на 0,03%, Nasdaq прибавил 0,19%, а S&P500 увеличился на 0,03%.

Индексы S&P 500 и Nasdaq зафиксировали во вторник рекордные уровни закрытия, поддержанные ростом акций Apple и других технологических компаний, после оптимистичных данных по уверенности потребителей. Акции Moderna выросли на 5,1% после того, как компания заявила, что ее вакцина против Covid показала многообещающие результаты в лабораторных условиях в области защиты от вариантов коронавируса, включая высокоинфекционный вариант дельта, впервые выявленный в Индии.

Котировки банков росли после объявления об увеличении дивидендов после последних стресс-тестов ФРС. Акции Morgan Stanley выросли на 3,3% после того, как банк заявил, что удвоит свои дивиденды. Акции Goldman Sachs прибавили 1%, так как банк объявил, что увеличит свои дивиденды на 60%. Между тем, акции Citigroup упали на 2,5% после того, как он стал единственным крупным банком, который не взял на себя никаких обязательств по увеличению дивидендов.

Бумаги FedEx выросли на 1,3% после того, как Bank of America добавил его в свой список бумаг на покупку и подтвердил свой рейтинг покупки акций. Внимание инвесторов привлечет ряд макроданных. В среду Великобритания опубликует данные по динамике ВВП за 1 квартал, страны еврозону опубликуют данные по инфляции, а в США выйдут данные по изменению количества занятых.

В среду квартальный отчет опубликует Micron. Крупнейший независимый производитель нефти в США ConocoPhillips планирует представить обзор своей деятельности в середине года после закрытия сделки по приобретению Concho Resources Inc, а инвесторы будут следить за возможными заявлениями о дивидендах и распродажах.

Американский рынок продолжает рост. На текущий момент нет серьёзных факторов, до сезона отчётности, начинающегося в середине июля, которые могут оказать существенное негативное влияние на динамику индексов.