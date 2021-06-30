Акции США двигались в боковом тренде в условиях неустойчивой торговли на фоне опасений по поводу завышенных оценок и роста числа случаев заражения дельта-штаммами коронавируса в мире. Индекс S&P 500 (+0.1%) практически не вырос, однако показал новый исторический максимум. В лидерах были акции секторов Technology (+0.7%) и Consumer Discretionary (+0.2%), в аутсайдерах – Utilities (-1.6%) и Communications (-0.5%). Казначейские облигации США также практически не изменились, сохранив доходность 10-летних облигаций на уровне 1.47%. USD вырос против всех валют G-10, за исключением JPY, при этом AUD и NZD просели больше всего. Биткоин продлил свое ралли третий день подряд, поднявшись выше 20-дневной скользящей средней. Нефть выросла, а золото немного скорректировалось.

Goldman Sachs и JPMorgan выходят за рамки своих зон комфорта. По словам источников, Goldman ищет новый офисный городок в Далласе, который мог бы стать его крупнейшим офисом в США за пределами его штаб-квартиры на Манхэттене. Между тем Джейми Даймон из JPMorgan заявил, что Париж стал его главным трейдинговым центром в ЕС. По словам источников, банк также повысил зарплату младшим банкирам — аналитикам первого года работы предложена начальная зарплату в размере $100,000.

По словам делегатов, ОПЕК+ отложила предварительные переговоры между министрами на один день, чтобы дать странам-производителям больше времени для разрешения разногласий до критически важной встречи. В то время как такие члены, как Россия, рассматривали возможность увеличения добычи нефти, Саудовская Аравия дала понять, что предпочитает постепенный подход. Заседание комиссии альянса завершилось без обсуждения возможного увеличения предложения или рекомендаций по политике. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо ранее заявил, что группа надеется, что рынок находится на пути к восстановлению, однако он «еще не окончательно выздоровел».