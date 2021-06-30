В последнее время просадки индекса МосБиржи более 1% стали редким явлением, ведь с ноября прошлого года наблюдается продолжительный восходящий тренд. В такой ситуации локальные волны снижения часто приводят к избыточной нервозности участников рынка. Многие спешат фиксировать длинные позиции на первом же более-менее существенном падении, опасаясь глубокой коррекции. Это обычное явление, затягивающееся при стабильном внешнем фоне лишь на несколько сессий, после чего генеральная тенденция продолжается. Например, мы это множество раз видели в рамках ползучего восходящего тренда в американском индексе S&P 500.

Во вторник в акциях на Московской бирже как раз наблюдался всплеск торговой активности и коллективная просадка. В ряде бумаг даже были отмечены избыточные провалы, которые не объяснялись ухудшением внешнего фона или корпоративными новостями. В частности, это коснулось акций сектора металлургии и добычи, который снизился, даже не заметив вчерашнее ослабление рубля.

В долларах наш рынок начал отставать от коллег по MSCI Emerging Markets. При этом на росте волатильности устойчивей других выглядят энергетики, продуктовый ритейл, а также дивидендные истории типа МТС.

По индексу МосБиржи промежуточная точка опоры расположена около3765–3775 п. Вчера рынок как раз опускался к этим отметкам, после чего развернулся наверх. Если эта зона будет пройдена, тог снизу следующим ориентиром станет трендовая граница, расположенная около 3640 п. Это на 4% ниже текущих уровней.

Краткосрочный взгляд остается сдержанным. В случае снижения нефти, например после завтрашней министерской встречи ОПЕК+, российский рынок как раз может пойти по описанному выше сценарию.

Пока же не произошло закрепления под 3765 п., индекс МосБиржи находится в фазе так называемого «боковика на максимумах». Сверху целью и в то же время техническим препятствием выступает область 3875–3890 п. На этой неделе мы вряд ли увидим ее достижение. Среди голубых фишек наиболее положительный взгляд сейчас по бумагам Газпрома из-за поступательного роста цен на газ.

Что касается пары USD/RUB, то вчерашний подъем к 72,7 (+0,9%) пока укладывается в сценарий широкой боковой консолидации. В ближайшее время курс может находиться в пределах коридора 71,5–73,5, так что в целом пока нейтральные ожидания.

В США тем временем в будничном режиме были переписаны рекордные отметки по индексам S&P 500 и Nasdaq Composite. Более того, глобальный MSCI ACWI, отражающий общую динамику фондовых площадок 23 развитых и 27 развивающихся стран, тоже вернулся к историческим максимумам.

В фокусе

∙ HeadHunter (+4,1%). Акции HeadHunter в начале июня скорректировались на новостях об SPO. Краткосрочная реакция на продажу бумаг акционерами традиционно негативная, но в долгосрочной перспективе это должно увеличить ликвидность и free-float. На текущий момент больше половины просадки из-за SPO уже отыграна. В III квартале тренд на восстановление может продолжиться. Долгосрочный взгляд умеренно положительный. Относительно высокие мультипликаторы оправданы ожидаемыми темпами роста финансовых показателей.

∙ АФК Система (+1,2%). Акции были сильнее рынка, помогли новости о том, что АФК продала ВТБ Капитал 11,2% в Биннофарм Групп за 7 млрд руб., снизив долю до 75,3%. Масштаб сделки не очень значительный, но оценка Биннофарма в 62,5 млрд руб. позитивна. Положительная реакция бумаг может быть кратковременной.

∙ X5 Group (+0.8%). С начала июня расписки ритейлера показывают один из самых сильных результатов на рынке. Бумаги абсолютно оправданно восстанавливаются после полугодового нисходящего тренда. Позитивный долгосрочный взгляд сохраняем, но локально видим признаки перегретости и повышенные риски умеренной коррекции.

∙ РУСАЛ (-1,8%). Распродажа в акциях компании продолжалась, несмотря на рост цен на алюминий и ослабление рубля. В моменте потери вчера достигали 4,5%, а общее снижение с уровней до объявления экспортных пошлин — 17%. Возможно, имело место и срабатывание крупных стоп-заявок. По итогам дня бумаги Русала заняли 8 строчку по обороту, хотя обычно не попадают в первую десятку. Снижение выглядит избыточным. Например, акции Alcoa на фоне позитивной динамики в алюминии вчера выросли на 4%.

∙ Распадская (-2,6%). С майских максимумов акции просели на 22%. Последние семь сессий закрытие проходит в минусе. Бумаги перепроданы и не отражают в целом неплохую ценовую конъюнктуру на сырьевом рынке, а также позитив от закрытия сделки с Южкузабассуглем. Просадка дает возможность присмотреться к бумагам.

∙ Сургутнефтегаз-ао (-2,6%). Бумаги растеряли весь импульсный рост первой половины июня. Каких-то негативных корпоративных новостей не появлялось. Для обыкновенных акций Сургутнефтегаза движение в 2–3% без новостей — стандартное явление. Каких-то среднесрочных драйверов роста не просматривается. Бумаги по-прежнему живут своей жизнью. Пожалуй, технический анализ в этом инструменте — пока единственный инструмент для принятия торговых решений.

∙ Полюс (-2,7%), Полиметалл (-2,7%), Петропавловск (-2,6%). Акции коллективно снижались вместе с возобновлением снижения в драгметаллах. Стоимость тройской унции золота опустилась к $1760. Если в ближайшие сессии котировки повторно опустятся ниже $1750, то далее цели могут сместиться к важной среднесрочной зоне поддержки около $1680. При реализации такого расклада последующая покупка акций золотодобывающих компаний станет особенно интересной.

∙ Сегодня последний день перед закрытием дивидендного реестра в акциях АЛРОСА и ОГК-2. В четверг с открытия просадка в обеих бумагах может быть примерно 6–7%. Допускаем, что закрытие гэпов может произойти в течение 1–2 месяцев.

∙ В среду состоятся годовые общие собрания акционеров следующих компаний: ВТБ, Сургутнефтегаз, Россети, РусГидро, Детский мир, НМТП, НКХП, Башнефть, Русская Аквакультура, ГАЗ, Лензолото.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,5%.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия вторника.



