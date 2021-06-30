Ждем консолидации цены на нефть Brent у 75 долларов за баррель
Цены на нефть Brent демонстрируют маловыразительную динамику перед саммитом ОПЕК+, находясь около 75 долл./барр. (сентябрьский контракт). Предварительные данные от API вышли немного вразрез с ожиданиями: запасы сырой нефти сильно сократились — на 8,2 млн барр., тогда как запасы бензинов и дистиллятов выросли — на 2,4 и 0,4 млн барр. соответственно. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США, которая будет более интересная в плане динамики спроса на нефтепродукты, что сейчас является ключевым. Заседание ОПЕК+ состоится в четверг, ждем непростых переговоров и роста добычи нефти на 0,5 млн барр. с августа. Сегодня в течение дня ждем консолидации цены на нефть Brent у 75 долл./барр. с попытками идти выше в случае сильных статданных.
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