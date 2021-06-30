Преобладала отрицательная динамика. Индекс Московской биржи внутри дня опускался на минимум с начала месяца. Лидерами роста на новости о продаже пакета в предприятии, которое производит вакцины от коронавируса, стали акции Системы (+1,26%). В аутсайдерах оказались бумаги En+ (-3,64%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72-73 на фоне высокой волатильности в ценах на нефть.

ЕБРР ожидает роста российской экономики на 3,3% в текущем году. Фактически спад, вызванный пандемией, без поправки на инфляцию будет преодолен уже в этом году: падение ВВП в 2020 году составило 3,1%. Наибольший подъем наблюдается в сегменте добывающих отраслей, что связано с ростом цен на нефть и металлы. Тем не менее ВВП России растет медленнее, чем в других государствах BRICS, и по итогам года этот показатель отстанет от среднемирового (5,5% 2021П). Мы ожидаем, что регулятор будет проводить умеренно мягкую монетарную политику, чтобы стимулировать восстановление экономики.

ОПЕК готовится к заседанию. Технический комитет перед министерской встречей подтвердил прогноз роста спроса на 6 млн баррелей в сутки во втором полугодии. Эти ожидания обусловлены оживлением мировой экономики. Данный прогноз на 5млн баррелей в день выше, чем в первом полугодии. Новость вызвала отскок котировок нефти, которые до этого стремительно падали. Однако нельзя исключать, что лимиты добычи будут смягчены примерно на 0,5 млн баррелей в сутки. На котировки нефти и бумаг нефтегазового сектора это не окажет заметного влияния. Мы ожидаем, что в июле цена на нефть останется в диапазоне $70-80 за баррель.

Ожидаем смешанную динамику. Внешний и новостной фон нейтральный. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,00-72,50. Индекс Московской биржи проведет торги в пределах 3780-3810 пунктов.