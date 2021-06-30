Российский рынок акций вчера снизился на 0,9% на в целом неплохом внешнем фоне. На трейдеров начинают давить страхи, что рост заболеваемости коронавирусом в России приведет к сокращению и так не выдающихся темпов роста экономики.

Не исключено, что данные опасения выйдут и на мировые биржи, поскольку пока непонятно, насколько существующие вакцины эффективны против новых штаммов коронавируса. Плюс к этому сильно попадали акции металлургов, которые так и не смогли сформировать внятный отскок. Вниз ушли и бумаги золотодобытчиков, следуя за ценами на свою продукцию. Причем и те, и другие проигнорировали ослабление курса рубля.

В общем, картина складывается неприглядной, но не критической.

Пока поводов для паники и распродажи среднесрочных портфелей нет. Среднесрочный тренд по российскому рынку акций остается восходящим. Пока лишь намечаются признаки залегания в боковик.

Сегодня с утра внешний фон можно назвать нейтральным: американские фьючерсы и нефть символически растут, металлы торгуются разнонаправленно. Так что открытие нас ждет недалеко от завершения торгов во вторник. Учитывая, что вчера многие бумаги все-таки были неоправданно перепроданы, будем наблюдать попытки роста.

Сейчас наиболее перспективно выглядит «Газпром». Вчера прошла информация, что российская газовая монополия вновь не стала выкупать дополнительные транзитные мощности через Украину. Между тем, цены на газ в Европе ушли выше 400 долларов за тысячу кубов. Скорее всего, их рост продолжится.

При этом такой политикой «Газпром» будет продавливать скорейший запуск «Северного потока 2».

Рубль потерял вчера к доллару три четверти процента. И здесь все логично: закончился налоговый период, поддерживавший котировки российской валюты.

Плюс к этому упасть рублю помогли власти Краснодарского края, вводящие драконовские запреты на посещение курортов невакцинированным гражданам.

Естественно, что многие будут выбирать более качественные и дешевые курорты Турции.

Таким образом, внутренний спрос на валюту будет нарастать. Если же и иностранные инвесторы продолжат начатую на прошлой неделе фиксацию прибыли по российским акциям, то рубль в паре с долларом потихоньку покатится в сторону отметки 74.