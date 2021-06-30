Рынок ОФЗ продолжил отыгрывать жесткие сигналы ЦБ
Сектор российских еврооблигаций: Fitch повысил рейтинг «Металлоинвеста». На фоне штиля на рынке базового актива (UST) цены еврооблигаций ЕМ не делают даже попытки к изменению. Российская 5-летняя CDS остается около отметки 83 б. п. Из корпоративных событий отметим повышение агентством Fitch рейтинга «Металлоинвеста» до «инвестиционного» уровня ВВВ-. Два других агентства «большой тройки» пока сохраняют рейтинги эмитента на ступень ниже, чем Fitch.
Сектор ОФЗ: фронтально вниз. Вчера рынок ОФЗ продолжил «переваривать» сделанные накануне довольно жесткие сигналы ЦБ. В общем-то, снижение цен оказалось далеким от запредельного (около 20 б. п.), однако фронтальным – затронувшим всю кривую. Тем не менее, рискнем сделать ставку на дальнейшее уплощение кривой. Дело в том, что длинные ОФЗ должны главным образом реагировать на какие-то долгосрочные ожидания по ставке и ДКП в целом – тогда как границы долгосрочного нейтрального диапазона регулятор (по крайней мере, пока) не меняет.
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