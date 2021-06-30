Коррекция по нефти остановилась. Что дальше
Во вторник нефтяные котировки не смогли показать существенного роста, но снижение остановилось, и уже это говорит об улучшении сентимента. Поддержку, как и прежде, оказывает уверенность рынка в сильном спросе, подкрепляемая оптимистичным тоном ОПЕК.
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо во вторник подтвердил, что аналитики картеля ожидают рост спроса на 6 млн б/с в 2021 г., причем 5 млн б/с придутся на вторую половину года, что поддержит дальнейшее сокращение запасов.
Согласно источникам в ОПЕК+, на консультации экспертов во вторник не было принято единого решения о том, какую политику рекомендовать заседанию министров для имплементации в августе. По мнению опрошенных Reuters аналитиков, альянс может увеличить добычу в августе на 0,5–1 млн б/с. Ключевыми рисками, которые необходимо учитывать членам сделки, являются распространение индийского штамма коронавируса и перспективы возвращения на рынок иранской нефти.
В ОПЕК+ входят 25 стран-нефтепроизводителей, которые с 2016 г. балансируют рынок нефти путем скоординированного сокращения добычи. В 2020 г. члены альянса сократили добычу на рекордные 10 млн б/с (около 10% от допандемийного потребления нефти), чтобы компенсировать резкое падение спроса. По действующим планам, к концу июля до сих пор в силе останется сокращение около 5,8 млн б/с. На встрече 1 июля участники сделки могут принять решение о дальнейшем ослаблении сокращений (увеличении добычи). Июньский прогноз специалистов ОПЕК+ предполагает усиление дефицита, что дает широкое пространство для маневра.
Вчера поздно вечером американский институт нефти (API) опубликовал предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти снизились на 8,2 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли на 2,4 млн и 0,43 млн соответственно. Данные оказались смешанными, очередной всплеск запасов бензина настораживает.
Тем не менее с утра котировки демонстрируют позитивную динамику, фокусируясь именно на падении запасов нефти. Сегодня вечером официальную статистику представит EIA, которая может подтвердить или опровергнуть данные от API.
С утра фьючерсы на нефть Brent торгуются на 0,5% выше уровня закрытия предыдущего дня. До момента публикации решения ОПЕК+ на этой неделе котировки могут демонстрировать нейтральную динамику. Оптимизм из-за сильного спроса будет перевешиваться краткосрочными рисками, связанными с грядущей встречей альянса.
Августовский контракт Brent на биржах ICE и CME сегодня торгуется последний день. С завтрашнего дня наблюдение будет проводиться по сентябрьскому контракту, который сегодня торгуется на $0,4 ниже августовского фьючерса.
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