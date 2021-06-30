Наращивание предложение госдолга Минфином на среднем участке кривой в моменте выглядит нежелательной тактикой ввиду повышенного внимания к монетарным властям и переоценке перспектив июльского заседания после комментария Э.Набиуллиной в понедельник. В этой связи, предложение двух выпусков ОФЗ 26239 (июл.31) и 26240 (июл.36) выглядит, скорее, выбором «от противного» и позволяет расширить пространство для торга в части первичной премии по отношению к старым выпускам. Дополнительным поводом для торга может стать ожидаемый сегодня анонс плана заимствований на 3к’21 — при первом приближении, Минфин может запланировать 600 млрд руб., что даст ему чуть больше свободы в выборе конкурентных заявок.

Тем не менее, неоднородность спроса и перевес в сторону якорных инвесторов, на наш взгляд сохраняет диапазон премий от 8 до 13 бп. Ближайшие сопоставимые выпуски — 26235 (мар.31) и 26233 (июл.35) — завершили вчерашние торги на уровне 7.22% и 7.23% годовых, соответственно, что указывает на интервал 7.30-7.35% для серии 26239 и 7.31-7.36% для серии 26240.