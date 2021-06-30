Ключевая ставка к концу года вырастет до 6,5%
Последние три заседания регулятор повышал ключевую ставку – с марта она выросла с 4,25% до 5,5% на сегодняшний день. Но Центробанк по-прежнему считает свою политику мягкой, поэтому мы решили повысить прогноз по ключевой ставке на конец года с 6% до 6,5% в базовом сценарии. Но не стоит исключать и более значительного ее роста в рисковом сценарии.
Как регулятор будет повышать ставку? На ближайшем заседании 23 июля, совет директоров ЦБ, по нашим ожиданиям, примет решение повысить ставку на 0,5 процентного пункта. При этом регулятор сохранит риторику, отмечая, что такое повышение ставки – скорее дальнейшая нормализация денежно-кредитной политики, чем переход к жесткой политике. В дальнейшем ставка будет увеличена на 0,25 процентного пункта на заседаниях в сентябре и октябре.
Мы решили повысить прогноз по нескольким причинам. На прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что политика ЦБ остается мягкой, несмотря на уже произошедшие повышения ставок, а краткосрочная «нейтральная» ставка может быть выше своего долгосрочного уровня (ЦБ определяет его как 5-6%). На наш взгляд, ЦБ продолжит решительно повышать ставки, чтобы вернуть возросшие инфляционные ожидания к прежнему уровню. Сейчас они находятся вблизи максимумов за последние 4 года. В июне показатель составил 11,9% на 12 месяцев. Четыре года назад, когда ожидания населения по темпам роста цен были похожими, ставка составляла 10%.
Инфляция остается выше прогнозов регулятора. ЦБ в апреле спрогнозировал, что на конец года она будет в пределах 4,7-5,2%, но в мае темп роста цен впервые с 2016 года превысил 6% г/г.
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