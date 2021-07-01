Вчера российский рынок акций неожиданно мощно вырос, прибавив по Индексу Мосбиржи почти 1,4%. Локомотивом роста стал нефтегазовый сектор.

Так, "Роснефть" взлетела на 3,3%. Ранее мы неоднократно отмечали, что бумага сильно отстает от рынка в целом и другой нефтянки. Вчера этот отрыв был сокращен. Однако присоединяться к движению мы не советуем. Никакой уверенности в продолжении роста «Роснефти» нет.

Более безопасным и прогнозируемым является "Газпром", выросший вчера на 1,8%. Его конкурент "Новатэк" и вовсе прибавил 5,2%. Причиной роста бумаг являются высокие цены на газ и низкий уровень заполненности европейских газохранилищ. Ждем продолжения роста этих бумаг. В том числе отметка 300 руб не станет серьезной преградой для "Газпрома".

Уверенно выросли и акции черных металлургов. Но и здесь среднесрочные покупки делать опасно. Негативное давление на них оказывает не столько введение экспортных пошлин, сколько малопредсказуемые действия китайских властей по борьбе с ростом цен на сырьевые ресурсы. В результате, в бумагах сейчас много спекулянтов, которые с удовольствием гоняют их на 1,5-2 процента (а то и больше) в день.

Сегодня с утра внешний фон позитивен. Американские фьючерсы растут примерно на 0,2%, около 75 долларов за баррель стоит нефть. Поэтому открыться мы можем легким ростом, а потом будем ждать решения ОПЕК+ по уровню добычи.

Именно от этого во многом зависит дальнейшая динамика российского рынка акций. Нет сомнений, что расширенный картель примет решение увеличить добычу с августа, но вот насколько — остается вопросом. Не исключено также, что нефтяники разработают план по добыче на несколько месяцев вперед, возможно, до конца года.

В любом случае, бенефициаром данного решения станет "Роснефть", которая получит наибольшие выгоды от роста производства нефти. Но, как мы уже отмечали, в последнее время бумага ведет себя «неправильно». Не исключено также, что вчерашний рост во многом был обусловлен именно ожиданиями увеличения российской квоты добычи.

Рекомендуем также обратить внимание на Сбербанк и Мосбиржу. В последние дни про них как-то забыли. Интерес к ним может вернуться в любой момент.

Рубль в паре с долларом вчера продолжил слабеть, потеряв за день полпроцента и закрывшись выше отметки 73. Особых драйверов роста российской валюты нет, ждем продолжения сползания пары в сторону 74.