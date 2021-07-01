Рубль продолжает дешеветь под давлением Covid-19
В среду рубль продолжил дешеветь, отыгрывая снижение склонности к риску на глобальном рынке из-за новой волны Covid-19. Курс российской валюты снизился до 73,1 за доллар (-0,5%) и до 86,8 за евро (-0,2%). Вместе с рублем вчера подешевели еще 15 из 24 валют развивающихся стран. Доллар доминирует и по отношению к валютам развитых стран, индекс DXY вырос на 0,4%. Курс евро вчера снизился до 1,19 за USD (-0,3%).
Сегодня-завтра на курс рубля может повлиять динамика нефтяных цен после заседания ОПЕК+, а также статистика по рынку труда в США. Данные по занятости могут дать подсказки относительно перспектив ужесточения монетарной политики США и потенциала укрепления доллара к мировым валютам. На негативном внешнем фоне сегодня ожидаем, что рубль будет торговаться в диапазоне 72,0 — 74,0 за доллар.
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