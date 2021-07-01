Рынок нефти ждет решения ОПЕК+
Цены на нефть в среду выросли на фоне сохранения сильного спроса и слухов о том, что ОПЕК+ может продлить сокращения добычи после апреля 2022 г.
Действующая сделка ОПЕК+ запланирована до апреля 2022 г., после чего все ограничения могут быть сняты. Reuters сообщает со ссылкой на источники в альянсе, что сокращения добычи могут быть продлены на период после апреля 2022 г., поскольку уровень неопределенности остается высоким, и нефтепроизводители опасаются профицита в следующем году. Прогнозные сценарии технического комитета ОПЕК+ предполагают профицит и рост запасов нефти в странах ОЭСР во II половине 2022 г.
Касательно планов на август новой информации не появлялось. Сегодня пройдет заседание министров, на котором может быть принято конкретное решение. Судя по консенсус-мнению опросов СМИ, добыча может быть увеличена на 0,5-1 млн б/с. Если решение окажется в рамках консенсуса, то существенной реакции котировок может не наблюдаться.
Еженедельная статистика от EIA показала снижение запасов нефти на 6,7 млн баррелей на фоне стабильной добычи и снижения чистого импорта на 0,6 млн б/с. Загрузка НПЗ поднялась до 92,9% — максимума с января 2020 г.
При этом запасы бензина выросли на 1,5 млн баррелей против ожидаемого снижения на 0,9 млн. Запасы дистиллятов снизились на 0,9 млн. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, выросли и на прошлой неделе составили 20,9 млн баррелей (+0,15 млн).
Котировки отреагировали на статистику кратковременным ростом волатильности, но четкого направленного движения не сформировали. Данные подтвердили сохранение сильного спроса, но каких-то сюрпризов не было.
Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,3% выше уровня закрытия предыдущего дня. На сегодняшней сессии волатильность может вырасти на фоне встречи ОПЕК+. Краткосрочная динамика может определяться характером новостей. В базовом сценарии в ближайшие дни ожидается сохранение оптимистичных настроений и продолжение постепенного роста.
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