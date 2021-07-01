Окончание одного из лучших первых полугодий с 1998 года для рынка акций США было отмечено небольшими движениями и неактивной торговлей. Сильные экономические данные снизили обеспокоенность по поводу завышенных оценок и распространения более заразного штамма коронавируса, при этом индекс S&P 500 закрылся немного выше (+0.1%). Главный американский индекс акций зафиксировал самую длинную полосу квартального роста с 2017 года и в этом году уже вырос на +14%. Промышленный индекс Dow Jones (+0.6%) в среду опередил основные индексы, в то время как индекс Nasdaq 100 снизился на —0.1%. Для USD (+0.3%) июнь оказался лучшим месяцем с марта 2020 года. Инвесторы надеются на скорое возвращение к нормальной жизни на фоне опасений, что растущая инфляция или дальнейшие ограничения из-за Covid-19 могут сорвать экономический подъем. Достаточно интересно, что акции компаний, которые больше всего выиграют от восстановления активности — например, Energy (+1.2%), Industrials (+0.8%) и Financials (+0.4%) — выросли в среду, опередив технологических гигантов, которые олицетворяют трейд «работай из дома». «Хотя мы ожидаем, что фондовые рынки в конечном итоге будут чувствовать себя хорошо в рефляционной среде сильного роста выше долгосрочного тренда и обширной ликвидности, это не будет беспроблемной гладкой поездкой», — сказала Кэндис Бэнгсунд, вице-президент и управляющий портфелем в монреальской Fiera Capital. «Следующая фаза бычьего рынка может продемонстрировать более частые всплески волатильности».

ОПЕК+ обсудила потенциальное увеличение добычи в преддверии ключевой встречи министров в четверг, которая была отложена, чтобы дать больше времени для достижения компромисса. По словам министра энергетики Казахстана, возможные увеличения поставок обсуждаются на август или сентябрь. Аналитики считают, что Россия может подстроиться под любое увеличение добычи в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Она сможет увеличить добычу примерно на 700,000 баррелей в день с текущих уровней в течение 6-12 месяцев. Однако, в то время как Россия на встрече может настаивать на быстром поднятии уровня добычи, Саудовская Аравия выступает за более плавный подход.

Развивающиеся страны спешат с размещениями облигаций на этой неделе, чтобы зафиксировать более низкие доходности, прежде чем начнется снижение активности в летний период, а ужесточение политики центральными банками повысит доходность. Среди стран, выходящих на рынок, Турция, Бразилия, Латвия и Камерун, а также государственная энергетическая компания Катара. Согласно данным JPMorgan, премия за риск по суверенному долгу развивающихся рынков против US Treasuries в среду сузилась до +335 бп, оставшись около минимумов с февраля 2020 года.