Инфляция за полгода превысила таргет ЦБ
Сектор российских еврооблигаций: без изменений. Первое полугодие российский рынок евробондов завершил на очень спокойной ноте. Доходность американской казначейской 10-летки остается около минимумов с начала марта (1,44%).
Сектор ОФЗ: с начала года по 28 июня потребительские цены в России выросли на 4,13%. В отличие от рынка еврооблигаций, информационный фон на локальном долговом рынке остается очень насыщенным. Вчера глава ЦБ Эльвира Набиуллина продолжила трансляцию жестких сигналов рынку, допустив пересмотр цели по инфляции, которая сейчас составляет 4%. В связи с этим интересно, будет ли пересмотрен и долгосрочный нейтральный диапазон ключевой ставки – напомним, что на этот уровень ориентируются доходности, прежде всего, долгосрочных гособлигаций. Сейчас диапазон нейтральной ключевой ставки составляет 5-6% в номинальном выражении при целевом значении инфляции в 4%. Очевидно, что в случае повышения таргета по инфляции должна быть повышена и оценка номинального нейтрального диапазона ключевой ставки. Интересно, что, если вторичный рынок ОФЗ практически никак не отреагировал на эти новые ястребиные сигналы, один из двух аукционов Минфина (как раз по размещению длинной, 15-летней бумаги) был все же вчера признан несостоявшимся.
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