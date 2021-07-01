По экономическому календарю, впереди – напряженный день. В центре внимания будут PMI производственного сектора и первичные заявки на пособие по безработице из США. Однако COVID-19 остается основным фактором влияния на рынки.

Производственные PMI Италии и Испании должны быть опубликованы вместе с окончательными PMI для Франции, Германии и еврозоны. За исключением каких-либо заметных изменений предварительных данных, ожидается, что PMI Италии и еврозоны вызовут наибольший интерес у инвесторов. Также сегодня будут опубликованы данные по безработице в еврозоне которые, несомненно, интересны в преддверии публикации ключевых статистических данных из США в пятницу. В США также будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, индексу деловой активности в производственной сфере ISM. В 15:30 мск в США выйдет статистика по безработице. Ожидается, что недельное количество заявок на пособия по безработице снизится до 390 тыс., на прошлой неделе этот показатель был равен 411 тыс. Состояние рынка труда является одним из индикаторов того, как восстанавливается экономика после пандемии.

При этом промышленная активность в Азии в июне снизилась, поскольку часть стран вводили ограничения на фоне роста заражений коронавирусом и испытывали сложности в связи с ростом производственных затрат.

Особенно сильно пострадали Вьетнам и Малайзия. Производственная активность в этих странах снизилась в июне из-за более строгих ограничений вследствие коронавируса, что омрачает перспективы восстановления экономики региона после пандемии. Июньские данные PMI ясно показывают влияние последней волны пандемии на производственный сектор Вьетнама, когда компании в областях, сталкивающихся с ограничениями, закрываются, что приводит к резкому сокращению производства и новым заказам во всем секторе в целом. Производственная активность Китая в июне также росла более медленными темпами, при этом рост производства, согласно опросам, упал до самого низкого уровня за 15 месяцев.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) Caixin / Markit упал до 51,3 п. в июне с 52 п. мая, отметив 14-й месяц роста, но оказался лишь незначительно ниже ожиданий аналитиков (51,8 п.).

Более высокие затраты на сырье и нехватка полупроводниковых чипов также нанесли удар по экспортным мощностям Азии, включая Японию, где в июне производственная деятельность росла самыми медленными темпами за четыре месяца.

В Южной Корее дела обстоят лучше: в июне производственная активность растет девятый месяц подряд, хотя рекордный рост цен на сырье и продукцию указывает на нагрузку на производителей.

Заседание ОПЕК+. 1 июля ОПЕК проведет заседание мониторингового комитета, который традиционно дает рекомендации по уровням производства, и встречу стран-участниц. По прогнозу технического комитета от 29 июня, во втором полугодии спрос на нефть вырастет на 5 млн баррелей в сутки, а в IV квартале на рынке образуется рекордный для XXI века дефицит в 2,3 млн баррелей в сутки. В то же время комитет отметил «множество неопределенностей», главная из которых – рост заболеваемости COVID-19, охвативший даже страны с высоким уровнем вакцинации.

Ожидается, что члены ОПЕК+ в четверг рассмотрят увеличение добычи на 0,5-1 млн баррелей в сутки, но некоторые эксперты полагают, что министры могут обсудить возможность оставить объем сокращения добычи на текущих уровнях. По информации Reuters, внутренний отчет ОПЕК указывает, что рынок может снова столкнуться с избытком после того, как к апрелю 2022 года картель полностью отменит сокращение добычи.