Конъюнктура для российского рынка акций к началу второго полугодия сложилась очень позитивной, под влиянием как внешних, так и внутренних факторов.

Мировые рынки акций, включая ключевой глобальный индикатор аппетита к риску – американский индекс S&P 500, находятся вблизи исторических максимумов. В такой ситуации крупные инвесторы, как правило, благосклонно относятся и к развивающимся рынкам, в том числе и к России. Оптимизм подпитывается сохраняющимися мерами монетарной поддержки со стороны центробанков развитых стран, а также мерами фискального стимулирования (рост государственных расходов, "вертолетные деньги").

Несмотря на коммуникации со стороны ФРС США, что в обозримом будущем (1-2 года) монетарные меры будут сворачиваться, а также несмотря на всплеск инфляционного давления по всему миру, участники рынка не спешат сокращать вложения в акции.

Учитывая историю последних нескольких лет, когда "базука" стимулов доставалась при первой необходимости, и ее залп не только предотвращал глубокое падение рынков в случае кризиса, но и вышибал их на новые вершины – такое поведение можно счесть оправданным. Способствуют росту котировок также "взрывное" восстановление экономики по мере ослабления антиковидных ограничений, а также превышающее ожидания восстановление финансовых результатов корпоративного сектора. Оценивая риски, отметим, что иные эксперты полагают, что ключевым экономическим риском ближайших нескольких лет может стать не падение рынков, а вышедший из-под контроля рост инфляции в развитых странах.

В случае реализации такого сценария акции могут стать одним из наименее пострадавших классов активов.

Оценивая внутренние факторы, отметим, что участники рынка все меньше внимания уделяют санкционному давлению и геополитическим заголовкам. Многие полагают, что аппетита к сокрушительным мерам, способным разрушить нормальное функционирование финансовой системы и прекратить рост корпоративных финансовых результатов, у западных стран нет, а все прочие меры не оказывают значимого влияния на долгосрочный рост рынка акций. Глобальные опасения роста инфляции в меньшей мере негативно влияют на российский рынок акций, т.к. весомая часть отечественных "голубых фишек" — компании сырьевого сектора, для продукции которых складывается отличная рыночная конъюнктура.

Финансовые результаты как сырьевого, так и несырьевого секторов восстанавливаются гораздо быстрее, чем ожидалось еще несколько месяцев назад. Отметим также, что рост количества внутренних инвесторов, как физических лиц, так и институциональных, делает рынок более стабильным.

При этом российский рынок акций торгуется традиционно по невысокой оценке, что создает задел для привлекательных уровней доходности инвестиций.

С учетом всего вышесказанного, каков же будет наш прогноз по российскому рынку акций на июль? Здесь есть небольшая загвоздка. Краткосрочная динамика рынка акций очень плохо поддается прогнозированию, т.к. практически не зависит от поддающихся оценке фундаментальных факторов. А от чего зависит? От динамики потоков ликвидности, которые краткосрочно более всего опираются на эмоции участников рынка – жадность и страх.

Являясь и "наблюдателем", и "наблюдаемым" этой огромной, сложной, рефлексивной системы, вряд ли мы можем рассчитывать на верность прогноза, превышающую 60/40. С этой оговоркой мы прогнозируем, что рост котировок в июле продолжится.

К счастью, достоверность такого прогноза не несет большой важности для частного инвестора, который пытается определиться с объектами вложений для своих инвестиций. Ибо горизонт планирования в 1 месяц на рынке акций могут брать для себя только успешные спекулянты (абсолютное меньшинство участников рынка), которым ничей совет не нужен. Большинству же инвесторов для вложений в рынок акций следует ориентироваться на инвестиционный горизонт как минимум в 3 года.

На таких сроках озвученные выше эмоции и иные краткосрочные факторы отходят на второй план, а на первый план для доходности рынка акций выходит долгосрочный рост корпоративных финансовых результатов.

Мы полагаем, что на 3-х летнем сроке среднегодовая доходность российского рынка акций составит 10-15% годовых. Кстати, вкладываясь на 3 года в ПИФы, можно также воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом – до 3 млн руб. прибыли за каждый год владения паями не облагается НДФЛ.