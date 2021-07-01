Индекс Мосбиржи к 11:30 мск 1 июля вырос на 0,3%, следуя за ценами на нефть и фондовыми площадками США.

Позитивным для покупателей фактором, на наш взгляд, стал перенос заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ с 30 июня на 1 июля. Этот факт свидетельствует о том, что участникам встречи потребовалось дополнительное время для консультаций. Возможно, лоббисты повышения квот нефтедобычи столкнулись с негативной реакцией других сторон соглашения. В этой связи остаются актуальными прогнозы, предполагающие сохранение значимой поддержки цен на нефть со стороны производителей, хотя не исключено и некоторое повышение добычных квот на август. На решение участников сделки ОПЕК+ может повлиять сокращение рисков возвращения на рынок крупных объемов иранской нефти и постепенное восстановление экономики.

Среди лидеров роста сегодня вновь бумаги Нижнекамскнефтехима. Ожидание роста цен на нефтепродукты — один из ключевых факторов, способствующих перемещению средств инвесторов в бумаги сектора. Покупателей также поддерживают новости о планах экспансии. Руководство ТАИФа и Нижнекамскнефтехима продолжает консультации с топ-менеджерами China Machinery Engineering Corporation (СМЕС) и China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation (HQC) о заключении контракта на строительство предприятия по производству полипропилена проектной мощностью 400 тыс. тонн в год (ПП-400). Строительство может начаться уже в текущем году. Финансирование проекта будет осуществлять китайское подразделение Deutsche Bank AG. Программа рассчитана до 2030 года. НКНХ не раскрывает сумму контракта на строительство, однако в результате реализации этого проекта вероятен рост активов компании более чем на 250 млрд руб.

Акции НЛМК корректируются после роста в ходе торгов 30 июня, который был вызван новостью о соглашении на поставку арматурного проката в Египет. В 2016 году НЛМК оценивал упущенный доход от возможного экспорта приблизительно в $100 млн в год. За 2016 —2021 годы мировые цены на сталь удвоились, поэтому доходы от поставок продукции в Египет способны компенсировать около трети потенциальных потерь НЛМК от недавнего повышения экспортных пошлин.

До конца дня прогнозируем продолжение на российском рынке умеренного роста, ограниченного техническими факторами. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3815-3865 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 72,55-73,50 и 86,35-87,00 соответственно.