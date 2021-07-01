Как заявила вчера председатель Банка России Эльвира Набиуллина, политику таргетирования инфляции может быть пересмотрена. По ее словам, изменения в экономике, в ожиданиях и поведении людей и бизнеса могут требовать подстройки всех видов политики Центрального банка, в том числе и денежно-кредитной.

Очевидно, изменение параметров денежно-кредитной политики может происходить в двух направлениях: уточнение текущего мандата в рамках существующих целей или изменение самих целей. Примером тут может выступить ФРС, которая изменила подход к монетарной политике в августе 2020 г. Во-первых, ФРС начала стремиться не просто достичь уровня инфляции в 2%, а таргетировать «средний уровень инфляции за длительный период» (вероятно, экономический цикл), что означает готовность допустить уровень инфляции выше 2%. Собственно, это и наблюдается в настоящее время, когда инфляция в США обновляет максимальные за 10 лет уровни. Также ФРС изменила методику оценки максимального уровня занятости: вместо ориентации преимущественно на общий показатель безработицы, ФРС будет анализировать и отдельные подсегменты рынка труда, в разрезе по уровню оплаты труда и других – социальных – разрезах. В настоящее время также отчетливо видно, что ФРС уделяет существенно больше внимания рынку труда, чем росту цен, заявляя, что экономика пока не готова к ужесточению денежно-кредитной политики.

Также ревизии могут быть подвержены инструменты инфляционного таргетирования. Так, например Центральный банк Чехии в течение достаточно длительного периода таргетировал инфляцию, поддерживая курс национальной валюты кроны неизменным по отношению к евро. Однако ревизия инструментов управления инфляцией может быть проведена только после тщательного понимания причин достаточно сильной волатильности годовых темпов инфляции в России с 2015 г. и обсуждения результатов с экспертным сообществом.

Маловероятно, что Банк России поменяет ориентир в 4% в ту или иную сторону, однако может смягчить формулировку, заменив точечную цель на диапазон. Либо, как это сделала ФРС, будет таргетировать его средний уровень на некотором временном отрезке.