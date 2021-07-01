Результаты вчерашних аукционов ОФЗ оказались худшими за последние несколько месяцев. Минфин продолжил предлагать инвесторам новые классические бумаги, но 10-летний выпуск 26239 удалось разместить лишь на 8,5 млрд руб. (при объеме в 30 млрд руб.), а дебютный 15-летний 26240 не удалось разместить совсем (инвесторы требовали премию, к которой Минфин не был готов).

Рынок ждет сюрпризов от ЦБ… На наш взгляд, настроения участников рынка испортились после достаточно жестких комментариев Э. Набиуллиной в ее интервью Bloomberg на этой неделе (несмотря на то, что до аукциона распродаж длинных бумаг не последовало, инвесторы, видимо, не решились наращивать свои позиции, пока не будет понимания по дальнейшим действиям регулятора). В частности, глава ЦБ допустила повышение ключевой ставки на 25 — 100 б.п. на ближайшем заседании, а также анонсировала возможность пересмотра целей ДКП (в т.ч. и изменение целевого уровня по инфляции). Столь существенное ужесточение риторики регулятора оказалось достаточно неожиданным. В частности, свопы на ключевую ставку, в котировки которых неделей ранее были заложены ожидания ключевой ставки в 6,75% на конец года, сейчас ждут ее значения на уровне 7-7,25%. Короткий конец кривой ОФЗ также отреагировал повышением доходностей.

… но их масштаб пока не определен. Однако, на наш взгляд, ожидания рынка выглядят слишком пессимистично, и регулятор не станет действовать столь агрессивно. Сейчас основными драйверами инфляции являются факторы, не вполне подконтрольные монетарной политике (рост мировых цен на сырье и продукты питания, эффект от бюджетного антикризисного стимулирования, монополизация ряда рынков после пандемии, ускорение потребкредитования). Осознавая это, ЦБ, как мы понимаем, хотя и продолжит ужесточение политики, не станет повышать ставку слишком сильно (как было бы раньше, стремясь достичь уровня инфляции около 4% в ближайшей перспективе). При этом охлаждение потребкредитования, по нашему мнению, эффективнее осуществлять с помощью макропруденциальных мер (повышение коэффициентов риска для банков, что ЦБ сейчас и делает), т.к., по нашим наблюдениям, ставки по ним в меньшей степени зависят от динамики ключевой ставки.