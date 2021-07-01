Американская транснациональная корпорация по производству полупроводников Micron Technology (далее — MU) опубликовала результаты за третий квартал 2021 финансового года, который завершился 3 июня.

В отчетности MU отразила рост объемов выпускаемой продукции, что, впрочем, было ожидаемо. Выручка составила $7,42 млрд против $6,24 млрд в предыдущем квартале и $5,44 млрд за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль (по GAAP) достигла $1,74 млрд, EPS — $1,52. Операционный денежный поток составил $3,56 млрд по сравнению с $3,06 млрд в предыдущем квартале и $2,02 млрд за аналогичный период прошлого года.

Для инвесторов важно, что в третьем квартале Micron установила несколько рекордов по продажам и продемонстрировала самый длительный последовательный рост прибыли за всю историю деятельности. Значительная доля в структуре продукции компании приходится на ее ведущее направление —производство компонентов компьютерной памяти DRAM и флеш-памяти NAND. Кроме того, отмечается повышение спроса со стороны производителей периферийных устройств и гаджетов, а также вендоров аппаратного оборудования.

Тем не менее акции компании снижаются на постмаркете, хотя мы увидели лишь один показатель в отчетности, который не оправдал ожиданий, — объем капитальных затрат. Он оказался высок, что, с одной стороны, влияет на долгосрочные перспективы компании, с другой — оказывает давление на свободный денежный поток.

Перспективы отрасли в целом остаются оптимистичными, что делает высокие капитальные расходы оправданными. Мы считаем, что акции Micron вернутся к росту. Целевая цена – $90,3 за бумагу, рекомендация – «держать».



