В лидерах роста к середине сессии были бумаги Новатэка (+3,83%) и привилегированные акции Башнефти (+2,85%). Акции ЛУКОЙЛа подорожали на 2,74%. В лидерах снижения находились котировки ОГК-2 (-6,18%) и АЛРОСы (-5,08%). Оба эмитента находились под давлением в связи с дивидендными отсечками.

Акции ЛУКОЙЛа в четверг последний день торгуются с финальными дивидендами за 2020 год в размере 213 руб. на бумагу с дивидендной доходностью порядка 3% (на аналогичную величину можно ожидать их просадки в пятницу).

C технической точки зрения акции ЛУКОЙЛа в очередной раз обновили исторический максимум (6938 руб.), а завтра в связи с дивидендной отсечкой могут опуститься в район поддержек 6650-6750 руб., где находится в том числе средняя полоса Боллинджера дневного графика. При положении выше 6650 руб. и сохранении восходящего импульса цен на нефть бумаги вскоре могут вернуться к росту и стремиться к 7000 руб. и выше. Закрепление ниже 6650 руб., напротив, укажет на риски развития падения к 6400 руб. (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Пока же стоит скорее сохранять “лонги” или частично фиксировать прибыль после отсечки.