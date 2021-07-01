Рост по "Лукойлу" может продолжиться
В лидерах роста к середине сессии были бумаги Новатэка (+3,83%) и привилегированные акции Башнефти (+2,85%). Акции ЛУКОЙЛа подорожали на 2,74%. В лидерах снижения находились котировки ОГК-2 (-6,18%) и АЛРОСы (-5,08%). Оба эмитента находились под давлением в связи с дивидендными отсечками.
Акции ЛУКОЙЛа в четверг последний день торгуются с финальными дивидендами за 2020 год в размере 213 руб. на бумагу с дивидендной доходностью порядка 3% (на аналогичную величину можно ожидать их просадки в пятницу).
C технической точки зрения акции ЛУКОЙЛа в очередной раз обновили исторический максимум (6938 руб.), а завтра в связи с дивидендной отсечкой могут опуститься в район поддержек 6650-6750 руб., где находится в том числе средняя полоса Боллинджера дневного графика. При положении выше 6650 руб. и сохранении восходящего импульса цен на нефть бумаги вскоре могут вернуться к росту и стремиться к 7000 руб. и выше. Закрепление ниже 6650 руб., напротив, укажет на риски развития падения к 6400 руб. (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Пока же стоит скорее сохранять “лонги” или частично фиксировать прибыль после отсечки.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210701/834086843.html