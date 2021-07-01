Вслед за позитивным стартом рубль некоторое время находился под умеренным давлением, несмотря на благоприятный внешний фон. Однако перед открытием основных торгов российская валюта устремилась вверх благодаря ускорению роста мировых рынков и нефти.

Хотя азиатские площадки снизились из-за более слабых данных по деловой активности в производственном секторе Китая, нефтяные цены и фондовые индикаторы с начала дня демонстрируют восходящую динамику, усилив ее после старта европейской сессии. К этой тенденции подключились индексы Европы, получившие дополнительную поддержку от превысивших прогноз показателей деловой активности в производственном секторе ЕС и его ключевых представителей, а также более сильного, чем ожидалось, снижения уровня безработицы в регионе.

Для рублевых активов и нефтяного рынка большое значение имеет решение министров стран-участниц ОПЕК+ по дальнейшему объему производства альянса, которое должно быть принято сегодня. Ожидается увеличение добычи в августе на 0,5–1 млн баррелей в сутки. Если итоговое значение будет близко к верхней границе или превысит ее, это способно вызвать ощутимое снижение нефти.

Развивающиеся валюты в четверг демонстрируют нисходящую динамику, чему поначалу способствовал рост доллара. Однако во второй половине дня он резко снизился, но это вызвало лишь краткосрочную коррекцию сектора, после чего представители продолжили проседать.

Российский долговой рынок пытается развить восстановление. Вчера индекс гособлигаций RGBI сумел отскочить от нового трехнедельного минимума, закрывшись в символическом плюсе, и сегодня продолжает умеренно повышаться.

После восходящего движения рубль резко сдал позиции, хотя внешний фон лишь умеренно ухудшился. Вскоре нефть возобновила активный рост, вернув рубль к восходящей динамике, однако в середине сессии он вновь просел, продолжая реагировать в основном на редкие негативные сигналы.

Нефть устремилась вверх

В начале дня восходящий импульс нефти не получил развития, но утром котировки устремились вверх. Цена WTI обновила трехлетний максимум, в Brent приближалась к аналогичной вершине, прибавляя сейчас 2,4% около значения $76,4.

Участники рынка нефти ждут решения ОПЕК+ по дальнейшему объему добычи альянса, которое должно быть принято сегодня. По сообщениям источников, до конца года нефтяное производство в рамках соглашения ОПЕК+ будет увеличено на 2 млн б/с, что является достаточно скромным наращиванием с учетом ожидаемого роста спроса на нефть в мире.

Доллар не смог удержаться на новых вершинах

В первой половине дня американская валюта повышалась, испытав резкое снижение в начале европейской сессии, но быстро восстановилась. Индекс доллара (DXY) обновил трехмесячный максимум, однако затем перешел к активному снижению. Сейчас DXY несет небольшие потери около отметки 92,3 п.

Данные по рынку труда США вновь оказались лучше ожиданий: количество обращений за пособием по безработице снизилось существенней прогноза. Однако рынки отреагировали на это лишь кратковременной и небольшой просадкой, доллар не смог развить восходящую коррекцию. Ключевой отчет по количеству рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США выходит завтра, поэтому инвесторы не спешат с продажами, хотя слишком сильные данные могут вызвать значительное снижение биржевых активов из-за опасений более раннего ужесточения монетарной политики ФРС.

Европейская валюта в первой половине дня находилась под давлением, после чего стала активно повышаться. В результате пара EUR/USD переписала трехмесячную вершину, от которой откатилась, прибавляя сейчас 0,15% около отметки 1,187.

Техническая картина

После еще нескольких неудачных попыток подобраться к сопротивлению 73,35 пара USD/RUB вновь просела, однако держит промежуточный уровень 72,8 руб. Пока часовая свечка не будет закрыта под ним, более вероятна еще одна атака на месячную вершину.